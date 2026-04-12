Así ha sonado el triunfo del Sevilla ante el Atlético de Madrid
El equipo hispalense consigue una victoria clave para la salvación gracias a los tantos de Akor y Gudelj en un partido vibrante en el Ramón Sánchez-Pizjuán
Isaac Escalera
Sevilla - Publicado el
1 min lectura1:28 min escucha
El Sevilla ha conseguido una importante victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras imponerse al Atlético de Madrid. El primer gol del encuentro llegó de las botas de Akor, quien adelantó al equipo local con un potente disparo a media altura. A pesar de que el guardameta Musso llegó a tocar el esférico, no pudo evitar que el balón entrara en la portería.
Gudelj sella la victoria
El gol de la victoria llegó en el minuto 47 y medio del encuentro. Tras un centro medido de Vargas, Gudelj se elevó para rematar con contundencia y poner el Sevilla 2 - Atlético de Madrid 1 definitivo. Este resultado desató la euforia entre los aficionados sevillistas, que ven cómo su equipo da un paso importante para creer en la permanencia.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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