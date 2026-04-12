Así ha sonado el triunfo del Sevilla ante el Atlético de Madrid

El Sevilla ha conseguido una importante victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras imponerse al Atlético de Madrid. El primer gol del encuentro llegó de las botas de Akor, quien adelantó al equipo local con un potente disparo a media altura. A pesar de que el guardameta Musso llegó a tocar el esférico, no pudo evitar que el balón entrara en la portería.

Gudelj sella la victoria

El gol de la victoria llegó en el minuto 47 y medio del encuentro. Tras un centro medido de Vargas, Gudelj se elevó para rematar con contundencia y poner el Sevilla 2 - Atlético de Madrid 1 definitivo. Este resultado desató la euforia entre los aficionados sevillistas, que ven cómo su equipo da un paso importante para creer en la permanencia.