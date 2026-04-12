Puerto Lumbreras viajará en el tiempo con la Feria del Coleccionismo y Antigüedades

La localidad de Puerto Lumbreras celebrará el 18 y 19 de abril la undécima edición de su Feria Nacional del Coleccionismo y Antigüedades. El evento, que tendrá lugar en el polideportivo municipal, incluirá también por cuarta vez una concentración de vehículos clásicos.

Un paraíso para coleccionistas

La feria se desplegará sobre más de mil metros cuadrados de superficie, donde casi medio centenar de expositores de toda España instalarán 200 mesas de exposición. Los asistentes podrán encontrar todo tipo de objetos como sellos, monedas, billetes, discos LP, pines, llaveros, juguetes, videojuegos o consolas retro.

La alcaldesa, María Ángeles Túnez, ha confirmado la participación de expositores procedentes de Ciudad Real, Albacete, Alicante, Valencia, Jaén, Granada, Málaga, Almería y Murcia. Según ha detallado, también habrá una amplia muestra de cartas Pokemón, camisetas de fútbol, colecciones LEGO de Fórmula 1 y figuras de la serie McFarlane.

Un diorama de Playmobil de temática sorpresa presidirá el recinto. Además, la alcaldesa ha señalado que se podrá disfrutar de la colección de pines del organizador del evento, Juan Antonio Martínez, “calificada como la mayor colección de pines de la Región de Murcia y una de las más grandes de España, con más de 21.000 unidades”.

Como gran novedad este año, el sábado nos visitará la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción de Levante" María Ángeles Túnez Alcaldesa de Puerto Lumbreras

Ciencia ficción y motor clásico

Una de las grandes novedades de este año llegará el sábado con la visita de la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción de Levante. Sus miembros, caracterizados como personajes del cine y la TV, “harán las delicias de mayores y pequeños”, permitiendo a los asistentes hacerse fotografías con ellos.

El domingo será el turno de los amantes del motor, con una concentración y ruta de vehículos clásicos de más de 25 años de antigüedad. Los coches participantes realizarán un recorrido que se extenderá por todo el municipio de Puerto Lumbreras.

Finalmente, la alcaldesa ha invitado “a todos los amantes de las antigüedades” a esta cita. El horario de la feria será el sábado de 10:00 a 21:00 horas y el domingo de 10:00 a 15:00 horas en el Centro Deportivo Municipal, con entrada gratuita.