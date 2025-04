"No pueden hablar en público, ni ver la luz del sol. Es una tragedia"; la realidad brutal por ser mujer en Afganistán

El próximo 15 de agosto, se cumplirán 4 años de la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán. La situación actual organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional o la Cruz Roja, denuncian que el nivel de deterioro en los mínimos derechos de las mujeres es tan absoluto y grave, que hablar de derechos para la población femenina en este país, asolado por las guerras desde la década de los 80 del siglo pasado, es un sarcasmo, con ninguna gracia por la extrema gravedad de la situación.

Todos los indicadores que llegan del opaco país no pueden ser más desoladores. El Parlamento Europeo aprobó una resolución, el 19 de septiembre de 2024, sobre el deterioro de la situación de las mujeres en Afganistán debido a la reciente aprobación de la ley sobre la promoción de la virtud y la prevención del vicio.

El texto de la resolución, dibujaba el horror que tienen que sufrir las mujeres en Afganistán por "la interpretación y aplicación de la ley de la sharia por parte de los talibanes, la eliminación de las mujeres y las niñas de la vida pública, el hecho de que sean forzadas a contraer matrimonios no deseados y precoces y estén expuestas a violencia sexual, y la reintroducción de la flagelación y lapidación públicas de mujeres; elogia el valor de las mujeres afganas que, a pesar de los riesgos para la vida, luchan por sus derechos y se solidariza con ellas", expresa el texto comunitario europeo

La resolución insta a las autoridades de facto de Afganistán a que liberen a las mujeres y las niñas encarceladas arbitrariamente y reabran el sistema de apoyo a las víctimas de violencia, y que les garanticen la posibilidad de buscar refugio, atención médica, recursos legales y reparación;

El trabajo incansable y peligroso de 2 ONG catalanas para ayudar a las mujeres afganesas

Y este contexto brutal y de máximo peligro, destaca la labor de voluntarias con un propósito mayúsculo; sortear la represión y amenazas de los talibanes para en mejorar la vida de las mujeres afganas.

Karina Gibert, ingeniera informática y activista de la pequeña ONG catalana El Crit Virtual, narra la que considera "una tragedia. Cada mes de agosto, los talibanes aprueban una ley peor; primero fue que no podían trabajar, luego que no podían estudiar, prohibir las peluquerías, y ahora ya no pueden hablar en público, ni reunirse con otras mujeres, y ni ver la luz de sol, y están encerradas sin ventanas. Es terrible", enumera un catálogo de horrores en pleno S. XXI, y a luz de todo un mundo impasible a lo que sucede.

20 millones de mujeres tienen que sufrir este atropello. no a sus derechos sino a sus necesidades humanas más básicas.

La huida del terror talibán, no es nada fácil. Llegar al Pakistán y formar parte de un campo de refugiadas hacinadas en el primer paso. El objetivo de la ONG People Help acompañar a estas mujeres en todos los trámites y la burocracia para llevarlas a Occidente, y una de sus puertas de entrada es Cataluña. 400 mujeres, con total discreción, han sido ayudadas por el trabajo y dedicación de estas activistas,.

La activista lamenta que en 4 años todo ha cambiado, "lo más rabia me da, es que en 2021 era un país normal, y todo se ha ido al garete en poco tiempo. La opinión pública internacional sabe lo que está pasando, pero luego de la novedad, todo pasa y se olvida de la primera línea informativa" lamenta Karina Gibert, en declaraciones a Cadena Cope.

Karina Gibert, nos explica que tienen comprobado que el gobierno talibán invierte muchos esfuerzos en monitorear todo lo que se dice de ellos fuera de las fronteras y que pueden seguir el rastro de los metadatos," a nosotros cada vez que decimos algo, se nos cae la red. Tenemos que ir con mucho cuidado y vigilar mucho, que nuestras webs no lleven la palabra Afganistán en las URL. Muchas cosas hay que tener en cuenta". Un trabajo en la clandestinidad, con un objetivo claro; ayudar a las mujeres afganas.

