El concert Mamapop arribarà per primer cop a Tarragona. Es tracta de l’espectacle solidari de gran format que es fa cada any a Lleida i que, fins el moment, ja ha recaptat més de 192.000 euros en benefici de la recerca pel càncer de mama. La cita serà el 2 de desembre al Palau Firal i de Congressos . La iniciativa va néixer l’any 2014 a Lleida, on es fa de manera anual, tot i que també s’ha dut a terme a Andorra en tres ocasions. Un dels ambaixadors del Festival José Enrique Vázquez, , ha detallat que es tracta d’un espectacle de gran qualitat que, enguany, estarà dedicat als musicals. Es farà un recorregut pels temes més coneguts de musicals de diferents estils com: Mamma Mia!, Grease, Sonrisas y Lágrimas, Singing in the rain, La Sirenita, Mecano, Cats, Queen, Fama, Flash Dace, Footloose, així com èxits de Frank Sinatra, Tina Turner, Bonnie Taylor o Michael Jackson. El Mamapop Musicals reunirà a nou cantants solistes i posarà en escena a una quarantena de músics fusionant la base pop-rock de la MamaBanda amb les cordes (violins i violoncels) de la Jove Orquestra de Ponent. Entre Paula Costes, Nerea García, Laura Roure, Anna Simon, Xènia Pérez, David Honrrubia, Toni Gilabert, Nomís Lenam, i la jove promesa balaguerina Maria Fernández s'encarregaran de les veus. Irene Olivé, que durant quinze anys ha acompanyat als cors a Paloma San Basilio arreu del món, serà la directora de veus i coach. Mobilitzarà prop de mig centenar de músics i hi haurà fins a 9 cantants diferents. Els diners recaptats amb les entrades aniran a parar a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. L’alcalde, Rubén Viñuales, ha fet una crida a la participació de la ciutadania tot recordant que el càncer és una malaltia que afecta moltes famílies i que cal més recursos per a la recerca.

La voluntat dels organitzadors és consolidar Tarragona com un dels escenaris del Mamapop.

Les entrades estan ja a la venda al web www.mamapop.cat

@MAMAPOPCONCERT