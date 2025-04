Experts reclamen un nou model agroalimentari sostenible al Congrés de Cultura Catalana a Lleida

Lleida debat el futur agroalimentari: Sostenibilitat, tecnologia i paper de la dona rural

El Congrés de Cultura Catalana ha abordat aquest dissabte a Lleida un dels reptes clau del segle XXI: el model agroalimentari. Sota el títol ‘La cultura arrelada a la terra’, l’Espai Orfeó de la capital del Segrià ha reunit científics, antropòlegs, assessors tecnològics i professionals del sector per analitzar com garantir un sistema sostenible, innovador i just.

L’acte, emmarcat en la revisió de l’històric Congrés de 1975-1977, busca adaptar-se als nous temps, amb debats sobre crisi climàtica, gestió de l’aigua, economia circular i igualtat de gènere en l’àmbit rural.

Taula de debat: Aigua, excedents i relleu generacional

La primera taula, amb participants com Antoni Palau, Teresa Botargues i Marta Quintana, ha posat el focus en:

La gestió de l’aigua : Com optimitzar-ne l’ús en l’agricultura davant de l’escassetat creixent.

: Com optimitzar-ne l’ús en l’agricultura davant de l’escassetat creixent. Valorització dels excedents : Transformar els residus agraris i ramaders en oportunitats econòmiques .

: Transformar els residus agraris i ramaders en . Relleu generacional: Atreure joves al camp amb condicions laborals dignes i innovació.

“Cal polítiques a llarg termini que integrin sostenibilitat, tecnologia i economia”, han coincidit els experts. A més, s’ha reivindicat el paper estratègic de les dones rurals i la necessitat de recuperar la pagesia com a sector clau.

Segona sessió: Unió del sector agrari i lideratge pages

En el segon debat, amb Josep Ramon Sainz, Joan Gòdia i Víctor Falguera, s’ha destacat:

La importància de la col·laboració entre agricultors, administracions i centres de recerca .

. El paper actiu dels pagesos en la definició de polítiques agroalimentàries.

en la definició de polítiques agroalimentàries. La necessitat d’un model que combini tradició i tecnologia, amb suport a la formació i digitalització.

Falguera ha insistit en que “el sector agrari ha de ser protagonista del seu futur, no un mer espectador”, mentre Gòdia ha subratllat el potencial de les cooperatives com a motor de canvi.

El Congrés de Cultura Catalana: Reptes compartits

Aquesta trobada forma part d’un procés més ampli que reuneix veus de tots els Països Catalans per:

Actualitzar el llegat del Congrés dels anys 70.

del Congrés dels anys 70. Generar nous lideratges en àmbits com la cultura, educació i medi ambient .

en àmbits com la . Trobar solucions col·lectives a reptes com la crisi climàtica, diversitat social o preservació lingüística.

El proper debat se centrarà en comunicació i cultura, amb l’objectiu de construir ponts entre el món rural i urbà.

Cap a un agroalimentari just i innovador

Els experts han tancat la jornada amb un missatge clar: cal un canvi de model que:

Prioritzi la sostenibilitat enfront de l’explotació intensiva.

enfront de l’explotació intensiva. Inclogui les dones i joves com a agents clau.

com a agents clau. Aprofiti la tecnologia per millorar eficiència i rendibilitat.

El Congrés continuarà analitzant aquests reptes amb una visió transversal, vinculant cultura, economia i ecologia.