Adrián Colunga desvela la fórmula del éxito del Real Murcia

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, ha analizado la victoria de su equipo en Cartagena. El técnico se ha mostrado muy contento con el rendimiento y el compromiso de sus jugadores, destacando que los resultados facilitan todo. Desde su llegada, el equipo ha sumado en liga 16 de los 18 puntos disputados.

Las claves del partido

El entrenador ha explicado los cambios durante el encuentro, destacando el papel de Isi Gómez. "El equipo físicamente estaba sufriendo y necesitábamos piernas. El chico ha estado de 10", ha señalado Colunga, agradecido por su actitud. También ha aclarado la situación de otros jugadores como Benito, a quien se prefirió dar descanso, y Bustos, que se resintió de unas molestias en el aductor.

Sobre el desarrollo del partido, Colunga ha reconocido que la primera parte fue de dominio grana. "En un 75-80% del primer tiempo hemos sido mejores, hemos tenido el balón y hemos creado ocasiones", ha afirmado. En cambio, en la segunda mitad el Cartagena llevó el peso del juego, obligando al Murcia a un gran trabajo de defensa de área que el técnico ha calificado de "sensacional".

La fuerza del grupo

Colunga ha subrayado que la clave del buen momento del equipo reside en la unidad del vestuario. El técnico ha insistido en la importancia de los jugadores que no son titulares: "El nivel de un equipo nos lo da la gente que no juega". Para el entrenador, ese esfuerzo diario de los suplentes y no convocados es lo que hace que el equipo vaya creciendo.

"Para mí, eso es construir un equipo", ha añadido. Colunga cree fundamental que el grupo esté preparado para sobreponerse a los malos momentos y a las derrotas, ayudando al compañero y volviendo a competir para ganar.

Agradecimiento a la afición

Finalmente, el técnico ha vuelto a insistir en que el mérito es de la plantilla. "El trabajo de los jugadores facilita todo. La predisposición de todos es máxima y estoy eternamente agradecido a ellos", ha concluido Colunga, a la vez que ha agradecido el cariño recibido por parte de la afición y su papel como "jugador número 12".