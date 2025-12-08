Javi Rey analiza la derrota del Cartagena en el derbi: "Entramos demasiado relajados"

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, ha comparecido tras la derrota en el derbi frente al Real Murcia (0-1) y ha señalado como una de las claves el inicio del partido. 'Entramos demasiado relajados. El Murcia entra mucho mejor al partido que nosotros, los primeros 15 o 20 minutos son mejores, hay que reconocerlo', ha admitido el técnico. Según Rey, el equipo no supo gestionar la 'sobreexcitación' del ambiente y el gol encajado en un córner puso el partido 'muy cuesta arriba'.

Pese a una primera parte que 'no fue buena', el Cartagena dispuso de oportunidades para igualar el marcador. El entrenador ha lamentado especialmente las ocasiones falladas antes del descanso: 'En la primera, la de Luis, y sobre todo la de Diego Gómez, son muy, muy claras para hacer el 1-1'. Sin embargo, en la segunda mitad, a pesar de la mejora del equipo, no lograron generar peligro claro sobre la portería rival.

Un derbi de detalles

Javi Rey ha descrito el encuentro como 'un partido muy, muy igualado', propio de dos 'proyectos importantes para buscar el ascenso al fútbol profesional'. En su opinión, este tipo de derbis suelen ser cerrados y se deciden por detalles, como el gol de cabeza de Héctor tras un centro a balón parado. 'Al final no hubo grandes ocasiones por ninguna de las dos partes', ha afirmado, reconociendo que a su equipo le costó superar el buen planteamiento defensivo del Murcia, que dominó el juego aéreo.

En el descanso, el cuerpo técnico intentó 'corregir cambiando un poco la estructura' y, aunque el equipo estuvo 'un pelín mejor', los ajustes 'no nos llegó para sumar algo positivo'. El entrenador también ha criticado una decisión arbitral, al considerar que una falta sobre un jugador de su equipo merecía una 'segunda amarilla clarísima' para el infractor.

Agradecimiento a la afición y mirada al futuro

El técnico ha tenido palabras de especial agradecimiento para los seguidores. 'Espectacular, no tengo palabras para agradecer lo que hizo nuestra afición hoy', ha declarado, mostrándose 'fastidiado por no poder darle una alegría'. Rey ha calificado el ambiente vivido en el Carthagonova como 'una pasada' y la actitud de los aficionados como 'ejemplar'.

A pesar de encadenar la eliminación en Copa del Rey y la derrota en el derbi, Javi Rey ha lanzado un mensaje de tranquilidad. 'Esto es un proceso a largo plazo, las notas vienen en mayo, no vienen en noviembre ni en diciembre'. Ha recordado que 'nunca vi ascender a ningún equipo en diciembre' y ha instado a 'pasar el duelo'. A nivel clasificatorio, ha subrayado que el equipo sigue 'en playoff, estamos quintos', aunque la tabla 'se está comprimiendo muchísimo'.

Finalmente, el entrenador ya ha puesto el foco en el próximo objetivo. 'Hoy estamos fastidiados, va a ser difícil dormir, pero mañana hay que levantarse'. El equipo descansará el martes y volverá a los entrenamientos el miércoles para preparar el 'partido muy complicado' del próximo domingo contra el Nàstic de Tarragona, un rival directo.