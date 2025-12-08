Sebas López destaca "los pequeños errores" como la clave en la derrota ante el Atlético Antoniano

El entrenador del CF Lorca Deportiva, Sebas López, se ha mostrado muy crítico con su equipo tras la derrota por 3-1 ante el Club Atlético Antoniano. El técnico ha lamentado que el plan de partido se viera arruinado por "pequeños detalles" que, según sus palabras, recuerdan a la primera fase de la temporada. López ha felicitado al rival, reconociendo que el resultado "incluso ha sido corto".

Errores que cuestan puntos

El análisis del entrenador lorquino es claro: los goles llegaron por fallos concretos y repetidos. "Hemos encajado un gol en una falta lateral lejana que no queríamos y no debíamos hacerlas", explicó. El segundo tanto llegó en "un saque de banda, que también lo teníamos más que trabajado", mientras que el tercero fue fruto de "otra pérdida de balón". Según López, "son 3 acciones que no se deben de producir en este tipo de campo".

El equipo logró empatar de penalti en la segunda parte, pero la reacción duró poco. "El segundo gol nos ha hecho daño, pero el tercer gol sí que ya nos remató", confesó el técnico. El estado anímico del vestuario es de frustración total, como resumió López de forma contundente: "Evidentemente, estamos jodidos".

Atlético Antoniano Los jugadores del Atlético Antoniano celebrando uno de los goles ante el CF Lorca Deportiva

Un rival como ejemplo

Frente a la decepción propia, Sebas López ha puesto en valor el esfuerzo y la mentalidad del Antoniano. "Ellos han jugado el miércoles un partido de muchísima intensidad y hoy han sido capaces de hacer el trabajo", destacó. Para el técnico, la actitud del rival es un espejo en el que mirarse: "Creo que debemos de sentirnos identificados con ese tipo de equipos, ¿no? Creo que es un ejemplo".

Parte de guerra y la vista en el Águilas

La derrota llega justo antes del partido contra el Águilas y con posibles bajas. "Mañana veremos el parte de guerra", ha señalado López, preocupado por el estado de algunos de sus jugadores. A pesar del duro golpe, el mensaje es de mirar hacia adelante. "Lo que tenemos que hacer es recuperarnos, levantarnos y preparar el siguiente partido, que no son más que otros 3 puntos. Vamos a preparar el partido de la isla, pues como si fuese otra final", concluyó.