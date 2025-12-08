Adrián Hernández tras la victoria ante La Unión Atlético "Aún tenemos mucho margen de mejora"

El Águilas FC atraviesa un estado de forma excepcional y la sensación es que le sale todo, como demostró en su victoria por 2-0 ante La Unión Atlético. Pese a la buena racha, su entrenador, Adrián Hernández, se mostró exigente tras el partido y, aunque reconoció el acierto del equipo en momentos clave, advirtió sobre la necesidad de seguir mejorando para no caer en la autocomplacencia.

Águilas FC El Águilas consolida su liderato

Análisis de una victoria trabajada

Hernández desgranó el encuentro, reconociendo que los primeros "quince o veinte minutos" fueron "bastante igualados", con un rival que imponía su juego. Sin embargo, el equipo supo reajustarse: "Teníamos que tener más el balón para poder hacerles daño y empezamos a dominar a partir del minuto 20". Fruto de ese dominio llegó el "golazo de Pipo", un jugador al que siempre animan a disparar a portería.

En la segunda mitad, el equipo entró "muy bien" y anotó el 2-0, pero el técnico admitió que se sufrió en el tramo final. "A partir del minuto 30 hemos sufrido muchísimo porque ellos han arriesgado", explicó. Pese a todo, considera que, en cuanto a porcentaje de minutos jugados bien, "seguramente" haya sido el partido más completo de la temporada.

Si no, seremos mediocres y nos quedaremos en nada" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

Pese a las buenas sensaciones, Adrián Hernández fue claro al respecto: "Hay mucho margen de mejora, pero es verdad que el equipo tiene unas constantes vitales evidentes". El entrenador advirtió del peligro de la complacencia: "Si no, seremos mediocres y nos quedaremos en nada". Añadió que no se trata de "una falsa modestia" y que el conjunto "funciona bien, trabaja bien, es capaz de generar en ataque y de defender en bloque bajo y alto".

Protagonistas del encuentro

Uno de los nombres propios fue José Mas, habitualmente lateral pero que jugó como delantero. El técnico justificó la decisión por la baja de un compañero y el potencial que le ven en los entrenamientos. "Vemos que arriba es muy resolutivo", afirmó, y aunque "le ha podido costar un poco más de espaldas", se mostró muy "contento" con su rendimiento y su gol.

Pipo tiene un talento de categoría superior" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

Sobre Pipo, autor del primer gol, el entrenador no escatimó en elogios hacia su calidad, aunque también señaló los aspectos a pulir. "Pipo tiene un talento de categoría superior, es el jugador, seguramente, con más talento del equipo", aseguró. Sin embargo, admitió que "le está costando un poquito lo que queremos, pero es un chaval inteligente y estamos intentando limar esos vicios adquiridos que tenía".

Una afición vital para el equipo

El técnico también tuvo palabras para la afición, cuyo apoyo consideró "vital, no importante". Con el campo "a reventar", Hernández se mostró "encantado" y celebró la creciente comunión entre el equipo y la grada. "He visto a la gente cantar '¡Águilas, Águilas!' y en ese aspecto vamos progresando una barbaridad. Esto debe ser el suelo, no hemos tocado techo", sentenció.

Águilas FC Adrián Hernández, atendiendo a los medios de comunicación tras la derrota en Puente Genil

A pesar del liderato histórico del club, que aventaja en cuatro puntos al segundo clasificado, el entrenador prefiere mantener los pies en el suelo y tira de pragmatismo para marcar el camino. Su único objetivo a día de hoy es claro: "17 puntos para la permanencia".

Finalmente, sobre el próximo derbi contra el Lorca Deportiva, lo calificó como un partido de "tres puntos" con el "acicate de la rivalidad". Hizo un llamamiento a disfrutar de un pique sano en el campo, pero siempre "siendo cívicos" y entendiendo que, al final, la cordialidad entre ambas aficiones debe prevalecer.