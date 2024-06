Una catalana que habla 8 idiomas señala la app para aprender que muchos usan y que ella no recomienda

Hay personas que, conforme pasan los años, se lanzan menos a aprender nuevos idiomas. Y es que no sólo es cuestión de aprender vocabulario ni una lista de verbos, una nueva lengua implica también reglas de gramática, conjugaciones y declinaciones que hacen que muchos prefieran dedicar el tiempo a lenguas más similares a la suya materna. De hecho, un estudio que recoge el portal Poliglota señala que, si el español es tu lengua de nacimiento, el idioma más fácil de aprender si eres español no es el francés ni el italiano, sino el portugués.









Pero esta no es la mentalidad de Laura Homs Vila, una joven de Torelló, en Barcelona, que confiesa que ha aprendido hasta 8 idiomas en su vida: español, catalán, francés, inglés, ruso, sueco e italiano. Lo cuenta en una entrevista en RAC1 en la que, eso sí, confiesa que unos los domina mucho mejor que otros, con los que asegura que puede mantener una conversación básica pero no al nivel del resto. Así, la pasión de Laura por las lenguas extranjeras le llevó hace dos años a crear un canal de Youtube en el que ya acumula más de 35.000 suscriptores que siguen sus consejos para aprender idiomas.





Cómo aprendió Laura hasta 8 idiomas



El canal en cuestión es Couch Polyglot, que se traduce como 'políglota de sofá', donde explica cómo ha sido el proceso de aprendizaje, compara lenguas con otras e improvisa conversaciones con otros youtubers especializados. “Creo que se puede aprender idiomas desde casa, desde el sofá, desde la tranquilidad, no hace falta ser perfectos, lo hacemos como podemos”, asegura en la entrevista con la radio catalana. “Yo hablo el alemán en casa y también hago errores; es muy difícil, a veces imposible, alcanzar niveles de perfección”.





Pero, ¿cómo se llega hasta aprender 8 idiomas? Laura estudió lingüística y traducción, donde debes elegir entre dos idiomas. “Yo elegí inglés y francés. Por otro lado, me apunté a alemán en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI)”, comenta Laura en RAC1. Pero, además, la joven asegura que es capaz de comunicarse tanto en sueco como en ruso e italiano. “El ruso lo aprendí porque mi pareja es originaria de Rusia, por interés y por necesidad de comunicarme con su familia. El italiano porque sí, porque me apetecía. Y el sueco porque hablaba mucho con un chico que estaba aprendiendo catalán y me surgió la curiosidad”, cuenta.





La app que no recomienda para idiomas



Pero un momento curioso de la entrevista ha llegado cuando Laura Homs se centraba en los errores que cometemos de forma habitual a la hora de aprender un idioma. “De entrada la mentalidad de querer todo muy rápido, como los vídeos de YouTube que prometen aprender un idioma en una semana”, comenta. Y es que, insiste la joven catalana políglota que a una lengua debes dedicarle tiempo, y podría valer con, apunta, unos 15-20 minutos al día.









Pero, eso sí, advierte de que en esos 15 minutos no vale con usar la app que muchos usan cada día para los idiomas. “Yo le tengo un poco de manía al Duolingo, que no necesariamente es una mala opción, pero conozco a mucha gente que le dedica 5-10 minutos al día durante años y no obtiene resultados. Dicen “yo ya hago el Duolingo todos los días”, pero no ven resultados y lo siguen haciendo igualmente. Si lo pasas bien, adelante, puede estar bien para entretenerse. Pero si tu objetivo es mejorar y te das cuenta de que no lo haces, puede que tengas que cambiar algo”, concluye.