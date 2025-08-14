Pasea por Barcelona y se encuentra un cartel en un árbol: la historia que esconde le deja con el corazón encogido

Puede que seas de los que acaba de terminar sus vacaciones de verano y que hayas tenido que regresar a la rutina. Puede que ya no disfrutes más de la playa ni de la piscina, ni de las horas sin hacer nada. Y esto no es ni mucho menos para deprimirte, qué va, porque es para decirte que hay muchas cosas que todavía puedes hacer.

Porque aunque la depresión postvacacional sea un hecho, siempre puedes encontrar maneras en tu ciudad de seguir disfrutando del verano. Una de ellas, por supuesto, pasa por quedar con tus amigos en un lugar que siempre has querido probar pero siempre tenía mucha ocupación.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Pero si prefieres una opción un poco más económica, siempre puedes optar por el clásico de pasear por tu ciudad o un pueblo cercano, y llevar algo de comida de casa para pasar el día con alguien que te sea cercano. Y es que, aunque parezca que no, uno se encuentra muchas cosas paseando.

Si dejas el móvil apartado en algún momento y te dedicas a, solo eso, pasear, descubrirás muchas cosas. Conocerás mucho mejor tu ciudad, y entenderás muchos parajes que nunca habías observado.

Y esto es lo que le ha pasado a un transeúnte de Barcelona, que paseaba por la ciudad y observó cómo en un árbol había un cartel colgado.

La historia que le encoge el corazón

De primeras, este peatón pudo pensar que se trataba de un cartel informativo sin más, pero la curiosidad le llevó a dar unos cuantos pasos más y pararse a leerlo.

Lo cierto es que escondía una historia que encogía el corazón, tal y como recoge la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos.

“El 27 de enero de 2023, justo aquí, recibí la llamada de mi médico a 5 horas de ingresar para un tratamiento oncológico experimental porque ya no tenía más opciones. Tenía que darme el resultado de un PET” empezaba diciendo el cartel.

Rápidamente se dio cuenta de que se trata de una historia muy personal. “Al lado de los contenedores, mientras mi mejor amiga se pedía un café, mi médico me dijo que estaba limpio. No tenía nada que curar, ya no tenía cáncer” explicaba en la nota.

“Yo llevaba cinco años intentando encontrar la coherencia y la paz en mí y lo conseguí. Creo que es digno de compartir, cuando paseo por aquí cada día me acuerdo de este momento” decía.

Y si, en esas palabras se puede intuir la felicidad de quien ha estado al borde del mayor sufrimiento, y ha podido regresar.

Venganza en un parking de Valencia

Esta historia que recogía @LiosDeVecinos tenía lugar en Valencia, en Burjassot concretamente. Todo ocurría dentro de un parking de vecinos, y era a causa de un conductor.

Al menos, así se lo contaba uno de los vecinos a esta cuenta de las redes sociales. “Un vecino siempre aparca en una zona de paso del garaje molestando a los demás” empezaba escribiendo en su mensaje.

Así pues, le enviaba unas cuantas fotos pues, después de haber pasado unas cuantas veces y no dejar circular al resto de conductores, decidieron vengarse de este coche y el conductor.

Alamy Stock Photo Parking en Valencia

No se les ocurrió otra cosa que dejar una nota en el parabrisas con una foto de un gato, en donde se podía leer “hasta este gato aparca mejor que tú, deja de molestar con el coche”.

Pero la cosa no acabó ahí, porque decidieron ir un paso más allá y llenarle el coche de pegatinas. Como decía el vecino, han dejado el coche “fino”, y eso será complicado para el dueño del vehículo para quitarlas.

Eso daba una idea para otros conductores, que contaban que hay ciertas pegatinas especiales para este tipo de “venganzas”.