Se muda de Estados Unidos a Barcelona y la crítica que hace de los españoles da la vuelta al mundo: “No me gusta nada”
Se llama Nick y explicaba en sus redes sociales cómo, desde que llegó a España hace dos años, su vida ha cambiado radicalmente por las costumbres de los españoles
La crítica que hace de los españoles
Esto le pasó a Nick, un joven estadounidense que hace dos años decidió dejarlo todo para mudarse a España. Aquí es donde ha pasado unos años maravillosos, como él mismo anuncia a través de sus redes sociales.
De hecho, se creó un perfil propio para narrar sus aventuras por España. Ha vivido en diferentes lugares de nuestro país y se ha adaptado a la perfección a nuestro modo de vida y costumbres.
Sin embargo, no todo le convence, y hay alguna cosa de los españoles que no le termina de cuadrar. Así es como hacía un vídeo de TikTok contando que hay una cosa que no soporta de los españoles, pese a que casi todo le gusta.
“No me gusta nada cuando os peleáis tanto entre vosotros. Y siempre por chorradas. En mis comentarios, en mensajes, parad ya, tenéis un país increíble, con tantas culturas y lenguas que lo enriquecen, ¿por qué cuesta tanto verlo?” expresaba.
Porque sí, para él, como muestra en otros vídeos de TikTok, España es el país perfecto. Le encanta vivir en Barcelona, como hace actualmente, y le encanta viajar cada fin de semana por lugares como La Rioja o San Sebastián.
Lo que le molesta de nosotros es que somos los únicos que no vemos que nuestro país es maravilloso.
Lo que critica de los españoles que enciende las redes
Es el caso de Delfina, una joven argentina que acaba de mudarse a Madrid y que, a través de su canal, va contando cómo lo vive. Sin embargo, en uno de sus vídeos ha terminado patinando, al criticar un estereotipo de los españoles.
Resulta que ella paseaba por el Barrio Salamanca y, ahí, declaró que, aunque le parecía un barrio bonito, jamás se le ocurriría vivir ahí. “Viviría acá si tuviera que criar hijos, como una mujer mayor, una mamá” empezaba diciendo.
“Siento que la gente acá es muy 'juzgona', la gente está súper bien vestida pero a mí ese look pijo no me gusta. Necesito un poco más de barro. Los hombres muy guapos, pero los necesito un poco más arriba” acababa diciendo.
Por estas críticas le han llovido un sinfín de comentarios que le decían que se trataba de un buen barrio y que no era para criticarlo tanto.