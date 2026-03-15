Este lunes empieza una semana de huelga en la educación catalana

Los sindicatos USTEC, Profesores de Secundària, CGT y la Intersindical prevén una movilización histórica la próxima semana en el sector educativo. Han reiterado que el acuerdo firmado entre el Departament d'Educació y los sindicatos CCOO y UGT no responde a las reclamaciones del colectivo docente. Por ello, han exigido a la conselleria volver a la mesa de negociación, pero esta vez en el marco del comité de huelga, un formato que excluye a los firmantes del pacto.

Un ‘no’ rotundo de los docentes

El rechazo al acuerdo ha quedado patente en la consulta impulsada por los sindicatos convocantes. En ella, han participado más de 42.000 docentes, de los cuales un 95% ha votado en contra del pacto. La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha calificado el resultado como "un no como una catedral" y ha asegurado que la participación ha sido "la más alta recibida nunca" en una consulta de este tipo.

ACN Ha advertido de que si el Govern no atiende a sus demandas, las movilizaciones continuarán y, como consecuencia, "el curso no acabará con normalidad".

El curso no acabará con normalidad"

Ante este masivo rechazo, Segura ha enviado un mensaje claro a la conselleria: "que se siente a negociar". Ha advertido de que si el Govern no atiende a sus demandas, las movilizaciones continuarán y, como consecuencia, "el curso no acabará con normalidad".

La negociación cambia de escenario

Los sindicatos han alertado de que el paradigma de la negociación ha cambiado. Sostienen que el diálogo ya no pasa por la mesa sectorial, sino por el comité de huelga, donde solo ellos están representados. "Ellos mismos se han situado fuera de la negociación porque tienen suficiente con lo que han firmado", ha afirmado Ramiro Gil, de Profesores de Secundària, en referencia a CCOO y UGT.

Una farsa histórica y una operación de propaganda"

Gil ha asegurado que el colectivo está muy movilizado e indignado, especialmente tras la firma del acuerdo. Ha calificado el pacto como "una farsa histórica" y "una operación de propaganda" que no supondrá mejoras substanciales en el día a día de los docentes, por lo que prevé que las movilizaciones tendrán más fuerza si cabe.

Acciones previstas y tensión en los centros

Isarn Pardes, de la CGT, ha avanzado que la semana que viene habrá movilizaciones en todo el territorio, incluyendo cortes de carreteras que podrían causar problemas de movilidad en todo el país. Por su parte, Marc Martorell, de la Intersindical, ha añadido que no solo luchan por sus condiciones laborales, sino por lograr "un sistema educativo catalán del que poderse sentir orgullosos".

Respecto a la carta enviada por Educación a las direcciones pidiendo mantener un clima de respeto, Iolanda Segura la ha considerado "desmesurada". Ha explicado que se han producido "expresiones simbólicas de indignación" y no un conflicto generalizado, afirmando que "arrancar carteles de forma simbólica en ningún caso es un conflicto, es una muestra de indignación". Ha matizado que si ha habido algún "caso puntual que se haya podido ir de madre", se debe actuar de forma concreta, pero no generalizar.