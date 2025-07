El primer gran "pelotazo" especulativo en España fue en el siglo XVII y lo dio un conde

Imagina por un momento que eres un cortesano en la España del siglo XVII. La vida en la corte es un torbellino de intrigas, poder y oportunidades para quienes saben moverse entre las sombras. En este escenario, un hombre destacó por encima de todos: Francisco de Sandoval y Rojas, más conocido como el Duque de Lerma, el valido de Felipe III. Este noble, nacido en Tordesillas en 1553, no solo fue el hombre más poderoso de su tiempo, sino también el cerebro detrás de lo que muchos consideran el primer gran "pelotazo" inmobiliario de la historia de España.

El contexto: una España imperial en transición

A finales del siglo XVI, España era el centro del mundo. Bajo el reinado de Felipe II, el imperio español alcanzaba su máxima extensión, pero también cargaba con deudas y conflictos. Cuando Felipe III subió al trono en 1598, el joven monarca, más interesado en la caza y el teatro que en los asuntos de gobierno, delegó el poder en su valido, el Duque de Lerma. Este noble, astuto y carismático, se convirtió en la sombra que movía los hilos de la corona.

En 1601, Lerma convenció a Felipe III de trasladar la capital del reino de Madrid a Valladolid, una decisión que, a primera vista, parecía responder a motivos económicos y estratégicos: revitalizar el norte de Castilla y alejarse de la insalubridad de Madrid. Sin embargo, detrás de esta maniobra había un plan mucho más personal. Valladolid, una ciudad próspera y sede de las Cortes de Castilla, estaba a punto de convertirse en el escenario de una operación inmobiliaria sin precedentes.

El "pelotazo" de Lerma: comprar barato, vender caro

El Duque de Lerma no era un novato. Antes del traslado, adquirió terrenos y propiedades en Valladolid a precios irrisorios. Entre sus compras estrella estuvo el Palacio de los Cobos, que adquirió en 1600 y vendió un año después a la corona a un precio desorbitado, cuando Valladolid ya era la capital.

La llegada de la corte disparó la demanda de viviendas, ya que miles de cortesanos, funcionarios y nobles necesitaban un lugar donde residir. Los precios se fueron a las nubes, y Lerma, con su olfato para los negocios, se convirtió en el agente inmobiliario indispensable.

Pero el plan no terminó ahí. Mientras Valladolid disfrutaba de su efímera capitalidad (1601-1606), Lerma comenzó a comprar propiedades en Madrid, donde los precios habían caído tras la salida de la corte. En 1606, convenció a Felipe III de devolver la capital a Madrid, alegando estabilidad administrativa y otras razones "de estado".

El resultado: las propiedades madrileñas que había comprado a bajo precio se revalorizaron, y Lerma vendió de nuevo con enormes beneficios. Según algunas fuentes, como el historiador Alfredo Alvar, el duque adquirió propiedades por 80.000 maravedíes y obtuvo plusvalías de unos 55 millones. Además, Madrid pagó 250.000 ducados para recuperar la capitalidad, de los cuales se dice que un tercio acabó en los bolsillos de Lerma.

¿Por qué lo hizo? Poder, riqueza y control

El motivo principal de Lerma fue, sin duda, el enriquecimiento personal. Su posición como valido le otorgaba un poder casi ilimitado, y supo aprovecharlo. Pero no todo era codicia. Lerma también buscaba consolidar su influencia sobre Felipe III, alejándolo de figuras como María de Austria, abuela del rey, cuyas advertencias desde Madrid ponían en riesgo sus planes. Valladolid, cerca de sus feudos en Burgos, le permitía mantener al monarca bajo su control. Además, el traslado temporal a Valladolid pudo ser una estrategia para presionar a los comerciantes madrileños, quienes, desesperados por recuperar la corte, no dudaron en ofrecer jugosas sumas.

El contexto histórico jugó a su favor. España vivía la "Pax Hispánica", una etapa de relativa calma en política exterior que permitió a Lerma centrarse en sus maniobras internas. La corte en Valladolid atrajo a figuras como Cervantes, Quevedo, Góngora y Rubens, convirtiendo la ciudad en un hervidero cultural, pero también en un caos económico. La población se duplicó, pasando de 40.000 a más de 70.000 habitantes, lo que disparó los precios y la especulación.

¿El primer pelotazo inmobiliario de España?

Llamar a esta operación el "primer pelotazo inmobiliario" de España no es una exageración. Aunque la especulación no era un concepto nuevo, la escala y la sofisticación del plan de Lerma lo convierten en un caso único para la época. A diferencia de los pelotazos modernos, como los de la burbuja inmobiliaria del siglo XXI, Lerma no solo manipuló el mercado de propiedades, sino que movió la capital de un imperio para maximizar sus ganancias. Su estrategia, basada en información privilegiada y tráfico de influencias, recuerda a escándalos contemporáneos, pero con un toque de audacia que solo un valido del siglo XVII podía permitirse.

Sin embargo, algunos historiadores, como Claudio García, piden cautela. En la época, los nobles tenían el deber de enriquecer a sus casas, y Lerma no era una excepción. ¿Fue un corrupto sin escrúpulos o un hombre de su tiempo que jugó sus cartas con maestría? La verdad probablemente esté en un punto intermedio. Lo cierto es que su legado sigue vivo: en Valladolid, un edificio lleva su nombre, y en la cultura popular, su historia inspiró coplillas como: “Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado”, en referencia a su ingreso como cardenal en 1618 para escapar de la justicia.

Un final agridulce

El reinado de Felipe III terminó con Lerma cayendo en desgracia, despojado de parte de su riqueza y exiliado en Valladolid, donde murió en 1625. Su hijo y rivales como el Conde-Duque de Olivares orquestaron su caída, pero su audacia dejó una marca imborrable. El "pelotazo" de Lerma no solo enriqueció a un hombre, sino que cambió el destino de dos ciudades y mostró cómo el poder y la ambición pueden mover montañas… o capitales.