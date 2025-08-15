La pregunta que se hace Paco González con el inicio de la Liga en agosto: "Habrá que creérselas..."

Como cada verano antes del inicio de liga, los clubes tratan de inscribir a todos sus jugadores para que así estén disponibles para sus entrenadores en la competición doméstica. El Fair Play Financiero de Tebas sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos y a habituales como Getafe o Barcelona se han añadido esta campaña clubes como Sevilla y Levante.

Otros como Athletic, Real Madrid y Atlético de Madrid no han tenido ninguna dificultad, pero son minoría. Mientras los aficionados pasan las horas actualizando con el F5 la página web de LaLiga para ver si sus clubes suman efectivos. Un nuevo problema que se suma al de que aún queda bastante para que el 1 de septiembre se cierre el mercado y que hace que se arranquen los campeonatos con plantillas que, algunas veces, poco tienen que ver con las finales.

Cerca de la media hora de encuentro en el partido entre el Girona y el Rayo Vallecano, Paco González habló en el Tiempo de Juego sobre como es posible que los equipos de la liga española arranquen la competición sin tener sus plantillas cerradas. "Sigue siendo muy absurdo que empiecen las ligas y no estén las plantillas cerradas. Es absolutamente ilógico y no sé de quién depende. Sé que la liga inglesa lo intentó, vio el resto de mercados abiertos y al final terminó siendo la más perjudicada. Supongo que será de FIFA", comenzó.

En el debate también se metió Pedro Martín, quién se mostró indignado por jugar un partido de fútbol un 15 de agosto: "Es muy absurdo que la liga española arranque en estas fechas. Esto es cosa de las teles que mete tres partidos para que la gente se enganche."

Ya para terminar sacaron el tema de los abonos. Primero Pedro Martín comenzó diciendo que "si empezara la liga en septiembre y acabara en mayo, la gente sí que se daría de baja. Si comenzase en septiembre no pagarían ni en junio, julio y agosto".

Ante ese comentario Paco respondió: "Yo creo que no hay reabonos. Son cosas que explica LaLiga y que habrá que creérselas".