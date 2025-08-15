tiempo de juego
El emocionante mensaje de Paco González para empezar una nueva temporada de Tiempo de Juego: "Para saber por qué hacemos esto..."
El director de Tiempo de Juego dio la bienvenida a una nueva temporada con un mensaje de una oyente.
Este viernes empieza una nueva temporada que durará hasta el 19 de julio con el final del Mundial de Estados Unidos, Méjico y de Cánadá. Además, este 15 de agosto, da inicio a la temporada 2025-26 de LaLiga, con los partidos entre el Girona y el Rayo Vallecano y también el Villarreal – Oviedo.
Dos partidos que ocuparon toda la atención en Tiempo de Juego, pero antes Paco González, director del programa, quiso pararse a leer un mensaje de una oyente. “Hoy empezamos temporada ustedes y yo que os sigo, da igual donde estéis. Para mí no será una más”, empezó diciendo.
“Será la temporada en la que no está mi marido. Falleció el pasado mes de mayo de un infarto en mis brazos. No lo tendré para preguntarme por qué me río o por qué lloro, que algunas ha habido escuchando la radio en una emisión de deportes. Solo quería decirlo porque me vais a hacer mucha falta para que cuando os escuche intentar animarme un poco, aunque esto es muy muy difícil”, continuó diciendo.
Un mensaje muy emotivo en el que añadió: “Se llama José y tiene 60 años. No puedo hablar en pasado. Gracias porque sé que vais a ayudarme mucho. Aunque no lo creáis, un beso muy fuerte a todos y a por una temporada más juntos”.
Tras terminar de leer estas bonitas palabras Paco González aseguró que “te vamos a acompañar un montón de días, si Dios quiere, hasta el 19 de julio con la final del mundial”.
