Pierde sus contraseñas, escribe a su madre en Barcelona para que se las dé y su respuesta le deja en shock

Si eres de los que utiliza asiduamente Internet, tendrás, tanto en tu móvil como en tu ordenador y otro dispositivo, tienes infinidad de aplicaciones. Sí, desde todas ellas, se pueden hacer multitud de funciones y terminan por facilitarte la vida. Desde hacer distintos documentos y pedirlos de forma online, hasta organizar parte de tu día y gestionar tu patrimonio.

Utilizar Internet es, en el siglo XXI y en el mundo en el que vivimos, algo que se ha convertido en esencial para todos nosotros. De hecho, es hasta raro no ver a alguien en la calle, en el transporte público o en tu trabajo, que esté pendiente del móvil y de lo que ahí mismo albergue. Tanto es así, que se ha convertido en un arma de doble filo.

Trabajador con ordenador

Porque si bien el uso de Internet puede ayudarnos de distintas maneras, también es foco de delincuencia y de negocios turbios. No nos vamos a extender, pero seguro que te han dicho en muchas ocasiones que es muy importante proteger todas tus cuentas y contraseñas porque, si caen en manos de un hacker o de un ciberdelincuente, pueden meterte en muchos problemas.

Es más, una de las recomendaciones de los expertos en ciberseguridad es la de cambiar asiduamente las contraseñas e ir actualizándolas. De lo contrario, te puede pasar como a Isa, esta joven de Barcelona, que se quedó sin contraseñas y esto es lo que pasó.

Avisa a su madre y su respuesta le deja fría

Suele pasar que, en prácticamente todos nuestros dispositivos, metemos una sola vez la contraseña y se guarda de forma automática, por lo que nunca más tendremos que detenernos a pensar en ellas, a recordarlas. Eso sí, hay un mal momento en cuanto, por lo que sea, tus cuentas dejan de guardar la contraseña.

Y es lo que debió pensar Isa en cuanto se dio cuenta de que no podía acceder a sus cuentas. Como una de ellas era de una plataforma de streaming que comparte con sus padres, decidió escribir en el grupo de su familia para ver si es que ellos las habían cambiado, y cómo podía recuperarlas.

"No me deja entrar con las que tengo guardadas, pero no sé si son las últimas" le enviaba a su madre a través de WhatsApp. Claro, lo que ella no esperaba es que su madre le contestase de una forma que le ha dejado un poco fría.

"¿Y si no eres Isabel? Muéstrate y te las enseño" le decía su madre. Enseguida, su hija le respondía que "cómo no voy a ser Isabel" y procedía a mandarle una foto, no sin antes darse cuenta de que su madre realmente dudaba de su identidad.

Igualmente, aunque sea algo inusual, bien por la madre, ya que nunca sabes a quién le puedes dar tus contraseñas.

Cómo crear una contraseña que los hackers tardarían 3.000 años en averiguarla

Así lo advierte, con motivo del Día Internacional de la Contraseña que se celebra el 2 de mayo, el profesor de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Jordi Serra, que aconseja utilizar claves más complicadas para aumentar la seguridad de los accesos al banco, al correo, al ordenador o a las redes sociales.

Según Serra, la extensión y combinación recomendadas para estar suficientemente protegidos sin tener que contar con una gran memoria para recordarla es a partir de diez caracteres.

Una contraseña

"Si hay números, letras y símbolos especiales como +, -, (, $, @, ?... , a partir de diez caracteres ya se considera que, con los ordenadores actuales, el tiempo necesario para encontrar la contraseña, si no es una palabra conocida, es suficiente como para no perder el tiempo intentándolo", explica el profesor.