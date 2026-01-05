El Sporting agita el mercado: la salida de Caicedo y Cortés abre la puerta a los fichajes

El Sporting de Gijón se ha ejercitado este lunes en Mareo con la vista puesta en el mercado de fichajes. Las ausencias de Caicedo y Cortés, ambos en la rampa de salida, han marcado una sesión con caras largas tras la dura derrota (1-3) ante el Málaga.

La dirección deportiva trabaja ya en la incorporación de un delantero y un extremo para reforzar una plantilla que necesita un nuevo impulso.

La derrota ante el Málaga, a examen

El tropiezo en El Molinón ha avivado el debate en el entorno rojiblanco. En el Tiempo de Opinión de COPE Asturias, el análisis fue contundente. Para Javi Barrio, "todo lo que podía salir mal, salió mal", y destacó la inexperiencia mostrada por el Sporting en momentos clave, como en el segundo gol o la roja a Brian Oliván.

Gonzalo Llano, por su parte, lamentó que "el Sporting no acaba de construir lo que quiere construir", apuntando a una falta de identidad y de jugadores determinantes.

La esperanza del mercado de invierno

Las salidas de Caicedo y Cortés son el paso previo para que el club pueda moverse en el mercado de invierno. Aunque la ventana de enero es compleja, las expectativas son altas.

Javi Barrio considera que si se acierta con los fichajes se "pueden cambiar cosas", mientras que Gonzalo Llano se mostró convencido de que, "a poco acierto que tengan, tiene que mejorar la plantilla, seguro".

A poco acierto que tengan para sustituir a dos jugadores que no jugaban, tiene que mejorar la plantilla" Gonzalo Llano Presidente del Veriña CF

Esta necesidad de acierto en los despachos es compartida por la afición. Los seguidores que se acercaron a Mareo fueron claros en sus peticiones en Deportes COPE Asturias: la llegada de un goleador es prioritaria. Frases como "un 9, un killer del área" o "un delantero que meta 15 goles" fueron las más repetidas, evidenciando la principal carencia que se percibe en el equipo.

Más allá de las cifras, el 'Tiempo de Opinión' de COPE Asturias también dejó un deseo más pasional. Lo expresó Gonzalo Llano con una petición clara a los Reyes Magos: "Oye, yo lo que pido yo, un futbolista, que me levante del asiento, a ver si llega uno". Una reflexión que resume la necesidad no solo de goles, sino también de ilusión.