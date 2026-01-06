El roscón de Reyes desafía la inflación en Cataluña y se venderán más de un millón de esta popular tarta

La tradición del roscón de Reyes se mantiene más viva que nunca en Cataluña, donde las pastelerías esperan superar el millón de unidades vendidas durante la campaña. Para los artesanos, es la jornada más importante del año, superando incluso a otras fechas señaladas como Sant Joan. "Es el final de fiesta, la gente no mira si es más grande o más pequeño porque todo el mundo lo celebra", explica la pastelera Pili Rueda, con un trabajo incesante en esta jornada.

Precios contenidos a pesar de la inflación DE PRODUCTOS COMO LA HARINA

A pesar del aumento en el coste de las materias primas como la harina, muchas pastelerías han decidido hacer un esfuerzo para no afectar al consumidor. "Intentamos mantener el precio del año pasado para que así todos puedan permitirse este capricho", afirma Rueda. De esta manera, un roscón para cuatro personas se puede encontrar a un precio que oscila [entre los 22 y los 25 euros], un coste similar al de la temporada anterior.

Para todos los gustos y edades EN UN

La versatilidad del roscón es una de las claves de su éxito. Las pastelerías ofrecen una amplia variedad de rellenos para satisfacer a todos los paladares, desde los clásicos de [nata, trufa y yema quemada] hasta combinaciones personalizadas al gusto del cliente. Es un dulce que une a toda la familia, ya que no solo los más pequeños disfrutan de la celebración.

La emoción de encontrar las sorpresas es un aliciente tanto para niños como para adultos. "Los adultos también quieren la corona y el rey", comenta la pastelera. En el obrador, el trabajo es intenso para elaborar un brioche "agradecido", como lo define Rueda, y asegurarse de que a ningún roscón le falte [el haba y la figura del rey], elementos indispensables de esta dulce tradición.