Muere la escaladora herida en Montserrat y se elevan a dos las víctimas del desprendimiento

El trágico accidente de escalada ocurrido el pasado sábado en la montaña de Montserrat se ha cobrado su segunda víctima. La escaladora de 30 años que resultó herida de gravedad por un desprendimiento de rocas ha fallecido este martes en el Hospital de Bellvitge, donde permanecía ingresada en estado crítico. Esta noticia, llega dos días después de que su compañero de cordada, también de 30 años, muriera el domingo en el Hospital de la Vall d'Hebron a causa de las mismas lesiones.

Cierre preventivo de cinco vías

Como respuesta inmediata a la tragedia, el Patronat de la Muntanya de Montserrat ha anunciado el cierre preventivo de cinco vías de escalada en la zona. La decisión se ha tomado tras una inspección urgente realizada por la Unitat d'Intervenció de Muntanya (UIM) de los Mossos d'Esquadra. Según ha explicado el gerente del patronato, Xavier Aparicio, los agentes constataron que en estas rutas existe una peligrosa "acumulación de piedras con un elevado riesgo de caída", lo que representa una amenaza inminente para la seguridad de los deportistas.

Hay acumulación de piedras con un elevado riesgo de caída"

El Monasterio de Montserrat

Las autoridades del patronato no han perdido el tiempo y, siguiendo las indicaciones de los cuerpos de seguridad, iniciarán de forma inminente los trabajos para retirar todo el material fijo de estas rutas. "En una semana o diez días ya estarán desequipados", ha asegurado Aparicio, confirmando la celeridad de las actuaciones. Esta medida busca eliminar por completo la posibilidad de que otros escaladores accedan a estos puntos peligrosos hasta que se pueda garantizar su estabilidad.

En una semana o diez días ya estarán desequipados"

La cronología del fatal accidente

El suceso que ha conmocionado a la comunidad de montañismo tuvo lugar el pasado sábado. Los dos jóvenes, ambos experimentados escaladores de 30 años, se encontraban progresando por una de las clásicas vías de la cara sur de Montserrat cuando fueron sorprendidos por un desprendimiento de rocas. El impacto les causó heridas de extrema gravedad a ambos, desencadenando un complejo operativo de rescate por parte de los servicios de emergencia.

Tras ser estabilizados y evacuados de la pared, fueron trasladados de urgencia a dos de los principales centros hospitalarios de Cataluña. El escalador fue ingresado en el Hospital de la Vall d'Hebron, donde lamentablemente falleció al día siguiente, el domingo. Su compañera fue trasladada al Hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat, y ha luchado por su vida hasta este martes, cuando finalmente ha fallecido, elevando a dos el número de víctimas mortales de este trágico accidente.