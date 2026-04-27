El Nou Sardenya y el Narcís Sala tendrán césped natural

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha comunicado este lunes a los máximos representantes de la U. E. Sant Andreu y el C. E. Europa que el Ayuntamiento de Barcelona ha encontrado nuevos espacios para asegurar los entrenamientos de los equipos base, femeninos e inclusivos de los dos clubes y que, en este sentido, se instalará césped natural en los estadios municipales del Narcís Sala y del Nou Sardenya para que ambos clubes puedan jugar a 1a RFEF cumpliendo la normativa actual.

De esta manera, los equipos de base de la U. E. Sant Andreu podrán entrenar en los campos del AISS, Bon Pastor y Baró de Viver y los del C. E. Europa, además del campo del Águila, también dispondrán de nuevos espacios de entrenamiento en Mundet. En esta línea, desde el Ayuntamiento ya se han iniciado los trámites para instalar el césped natural en ambos estadios de cara a la próxima temporada. Desde el Ayuntamiento se consideraba imprescindible solucionar la logística del futbol base de los dos clubes como paso previo a tomar la iniciativa para la instalación del césped natural en los estadios.

En el encuentro con el alcalde han estado presentes por parte de la Unión Deportiva Sant Andreu su vicepresidente Tomeu Ferran y su director general, Josep Manuel Pérez, y por parte del C. E. Europa su presidente, Héctor Ibar y el miembro de la junta directiva, Jordi Cullell, así como el concejal de Deportes municipal, David Escudé.

Esta solución no da por cerrada la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona contra la actual normativa que obliga a disponer de césped natural en Primera Federación. El Ayuntamiento entiende desfasada esta normativa por motivos de sostenibilidad ambiental, económica, deportiva y social.