Ofensiva del Europa para volver al Nou Sardenya

La temporada del C. E. Europa en su ingreso en la Primera Federación está siendo un éxito rotundo. El equipo graciense está a punto de conseguir matemáticamente la participación en la promoción de ascenso a Segunda División siendo uno de los equipos revelación de la temporada.

No ha sido un camino fácil el del equipo escapulado. El Europa ha tenido que mudarse a mitad de liga al campo de Can Dragó cumpliendo la normativa que obliga a los equipos de Primera Federación a jugar en un campo de césped natural. La imposibilidad de reconvertir el Nou Sardenya en un terreno de juego de hierba natural ha provocado un "exilio" doloroso para un equipo habituado a hacer de su terreno de juego un fortín garantía de puntos.

En un momento en el que la normativa que obliga a jugar en césped natural está en entredicho, El Europa ha dado un paso al frente con una nota pública en la que manifiesta su intención de volver a casa y disputar la próxima campaña en el Nou Sardenya.

Este es el texto del comunicado del Europa:

En los últimos días se ha reabierto el debate sobre la normativa que obliga a los clubs de Primera Federación a disponer de césped natural en sus estadios, lo que ha obligado al primer equipo masculino del CE Europa a disputar este año media temporada lejos del Nou Sardenya. Aunque el equipo está todavía inmerso en las últimas jornadas de la competición, el Club ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. Y lo hace con una idea clara: continuar en Can Dragó es inviable, y el deseo y la firme voluntad del CE Europa es volver a casa. Por este motivo, la Junta Directiva ya está trabajando para cumplir el deseo de todos los aficionados y aficionadas escapulados: volver a ver jugar a su equipo en casa, en el Nou Sardenya.

El traslado a Can Dragó no sólo nos perjudica a nivel deportivo, sino también social y especialmente económico. Can Dragó supone un coste económico inasumible que pone en riesgo la viabilidad del C. E. Europa y compromete su futuro. En enero no tuvimos otra opción que aceptar el traslado a media temporada, pero no podemos seguir aceptando un modelo que nos expulsa de nuestro territorio y nos condena a la inviabilidad económica. Por este motivo, exponemos de forma clara y rotunda nuestra postura: queremos volver a jugar en nuestra casa la próxima temporada, en condiciones que garanticen la continuidad y la sostenibilidad del club, ya que la situación actual es insostenible y necesitamos una solución urgente y definitiva para nuestro presente y futuro. Extendemos la mano a todas las partes implicadas para explorar soluciones que garanticen la continuidad y sostenibilidad del club, incluyendo la posibilidad de un cambio de césped en el Nou Sardenya.

Recordemos también que la normativa que obliga a disponer de césped natural es injusta, desproporcionada y perjudicial para la sostenibilidad de los clubs. No responde a criterios deportivos reales ni a la realidad económica de la categoría y, por ese motivo, se encuentra impugnada en los tribunales. Defenderemos nuestro Club, nuestro estadio y nuestra villa hasta el final. El Nou Sardenya es nuestra casa, y el Europa debe volver a casa.