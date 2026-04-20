Manuel Camino (Sant Andreu): No cabemos en Can Dragó

El Sant Andreu ha conseguido este fin de semana el ascenso matemático a la Primera RFEF y Esports Cope ha contactado con el presidente institucional de la entidad quatribarrada, Manuel Camino, para felicitar a la familia andresense.

"Parte del éxito se lo debemos a la afición. Nos acompaña siempre", indicó Camino en alusión al sensacional ambiente que registró el Narcís Sala con seis mil espectadores testigos del ascenso.

Camino se acordó también del entrenador del equipo, Natxo González, hospitalizado desde el pasado miércoles con un infarto de miocardio. "El triunfo es para él, se lo debíamos. Estuvo en la clínica oyendo el partido, pero que no se enteren los médicos porque le echarán la bronca. Él quiere incorporarse cuanto antes, pero lo primero es la salud", afirmó el presidente. Hoy una representación del equipo ha querido compartir con el técnico el trofeo de campeones de Segunda RFEF.

El futuro ahora es la Primera RFEF. "Una categoría que económicamente es un desastre para los clubes que no están saneados. Los desplazamientos y los arbitrajes son más caros", cree Camino.

Para ello la Unió Esportiva Sant Andreu tendrá que reformar el Narcís Sala si quiere quedarse en su feudo y no seguir los pasos del Europa, desplazado a Can Dragó. "Nosotros lo tenemos muy claro. Queremos competir en el Narcís Sala que es nuestro hábitat natural. Tenemos 6.000 socios y 6.500 asientos y no cabemos en Can Dragó. No hay que desdibujar más lo que era una pista de atletismo."

La solución para el presidente institucional del Sant Andreu está clara. "Sólo necesitamos cambiar el césped. Hay que hablar con el Ayuntamiento y esperamos una resolución rápida", afirmó Camino.

El ascenso a Primera RFEF podría devolver al fútbol catalán los míticos derbis entre Europa y Sant Andreu. Manuel Camino ha tenido un detalle de gran deportividad con el rival barcelonés. "Esperemos que no haya derbi (sería en caso de ascenso del Europa a Segunda División). Están haciendo una gran temporada, con opciones de ascender y eso es un orgullo para la ciudad y para el fútbol catalán. Nosotros con el Europa no tenemos una mala relación. Cada uno defendemos lo nuestro", afirmó Camino.