El Mirall presenta el romiatge català al Rocío i els 125 anys de la mort de Carme de l’Infant Jesús

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 10 de maig sobre el pelegrinatge català al Rocío, que comença aquest diumenge a Barcelona amb la “Misa de Romeros” a les 10 a l’església de Sant Jaume, i sobre la benedicció aquest dimecres 8 de maig, a Montserrat, d’un conjunt escultòric de la beata Carme de l’Infant Jesús. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de David García Requena, membre de la Junta de la Germandat del Rocío de Barcelona, i María de los Ángeles Maeso, franciscana dels Sagrats Cors, congregació fundada per la religiosa andalusa. David García ha definit el Rocío com “una devoció peculiar, com es mostra quan es veu pels mitjans de comunicació, però s’ha de viure perquè té gran arrelament a Andalusia, com també al conjunt d’Espanya i a Europa”. Ha recordat que “aquest romiatge és dels més importants del món i, a Almonte (Huelva), es concentren per la festa més d’un milió de persones”.





Sobre la matinal d’aquest diumenge 12 de maig, David García ha explicat que “és molt especial perquè se celebra la Missa al matí a la seu canònica de la Germandat (l’església de Sant Jaume) i, després, es fa la sortida del beneït Simpecado, que recorre el Barri Gòtic, pel carrer Ferran, la Plaça Sant Jaume, la Catedral, Capitania General i finalment la benedicció a la basílica de la Mercè, per agafar ja el camí cap a Andalusia”. El vocal de Caritat de la Germandat rociera ha aclarit que ”aquest any, per la coincidència amb les eleccions, no sortirà la carreta sinó només el Simpecado, perquè la Guàrdia Urbana pugui dedicar-se més a la jornada electoral”. Finalment García Requena ha dit que “a l’Ajuntament hi haurà una salutació d’algun representant municipal, per passar després a la catedral, on hi haurà una recepció del degà del Capítol i finalment es baixa per la Via Laietana i fins a la basílica de la Mercè, on es canta la Salve Rociera i comença pròpiament el camí”.





En un altre moment, David García Requena ha comentat que “la Germandat de Barcelona fa un recorregut des del poble d’Almonte fins al santuari del Rocío, després d’una sortida enmig d’un bonic paisatge i fins a arribar ja a la ‘caseta’ pròpia a la plaça del temple”. Ha revelat igualment que “hi ha unes 200 persones que fan el camí amb els de Barcelona”. També ha afegit que “la Germandat del Rocío, que és filial de la Matriu andalusa, té moltes entitats amigues, com ara la de Cornellà o altres”. El membre de la Junta de la Germandat barcelonina ha explicat finalment que “ara hi ha més de 120 entitats afiliades a la principal, però ara s’ha frenat una mica el creixement”. També ha explicat que “la Germandat practica

habitualment el culte, la caritat (amb fires, concerts i altres actes solidaris) i sobretot devoció amb el Simpecado, que tothom és convidat a veure, amb la carreta que té la silueta de les Torres de la Sagrada Família”.





Un any especial per al carisma de Mare Carme





A la segona part del col·loqui, María Ángeles Maeso ha destacat que les Franciscanes dels Sagrats Cors “estan fent enguany una celebració molt especial per enfortir la pregària i promoure l’augment de les virtuts que ja ella va mostrar”. La religiosa ha revelat que “ara hi ha en estudi un presumpte miracle atribuït a la fundadora, Carme de l’Infant Jesús, beata des del 2007, un fet que podria facilitar que aviat fos ja santa”. Maeso ha comentat que “la congregació es dedica sobretot a l’ensenyament, però amb una atenció especial als nens i als ancians, sempre des del desig que tenia la fundadora: el d’anar a atendre allà on hi hagués una necessitat”. Igualment ha recordat les grans obres de la beata Carme, particularment “el Nen Déu, a Barcelona, centre fundat el 1892 i visitat per Benet XVI aquell 7 de novembre de 2010”.

Sobre la celebració del 8 de maig a Montserrat, María Ángeles Maeso ha explicat que “va ser un acte molt viscut i alegre, al Camí de Sant Miquel, on el grup escultòric de la Mare Carme s’ha convertit en una imatge preciosa, feta per José Ángel Fernández, d’Arte Aznárez, que mostra la beata Carme mirant un nen, una persona gran i fins i tot també amb mirada cap al visitant des d’algun punt”. A més, ha dit que “es van sumar unes 300 persones a aquesta benedicció”, impartida per l’abat Manel Gasch, “després de la Missa, casualment presidida per l’abat emèrit, Josep Maria Soler”. La religiosa ha avançat que “aquest 2024 es commemora especialment el 125è aniversari de la mort de la Mare Carme cada dia 9 de mes, fins al 9 de novembre, data pròpiament del seu traspàs”. Maeso ha recordat que “l’última fundació de la beata Carme va ser just al peu de la muntanya de Montserrat, cosa que dona sentit a aquest grup escultòric”. I dins la commemoració, des del 7 de juny (solemnitat del Sagrat Cor de Jesús) fins al 9 de novembre (data de la mort de la beata Carme), es viurà un Jubileu també únic.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la participació de la Generalitat en la commemoració del mil·lenari de Montserrat entre el 7 de setembre de 2024 i el 8 de desembre de 2025. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Toca el cel', un tema amb el qual el grup Worship.cat ens ambienta aquest diumenge, solemnitat de l'Ascensió: https://www.youtube.com/watch?v=2DCrmO2wBAs .





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: Un acte d'homenatge a Francesc Torralba dimarts a la Facultat de Filosofia

de la Salle Campus Barcelona pel recent Premi Ratzinger concedit al filòsof i teòleg català, la celebració del VIII Parlament Català de les Religions divendres 10 i dissabte 11 de maig a Andorra, el 10è Simposi d’Estudis Tomistes-Tomàs d’Aquino Magister in Sacra Pagina aquest divendres i dissabte a la Universitat Abat Oliba de Barcelona, la mort del gran humanista cristià i polític Joan Rigol aquest dimarts als 81 anys, les III Jornades Internacionals de Patrimoni Musical celebrades aquesta setmana a Barcelona i la publicació aquests dies d'un manifest en què la Plataforma d'Entitats Cristianes amb les persones migrants demana a la ciutadania que el seu vot tingui presents els valors per una societat més igualitària alhora que proposa als partits polítics que no instrumentalitzin les persones immigrants en les campanyes electorals. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).