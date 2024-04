La Linterna a COPE Catalunya i Andorra (26/04/2024) - 19:00

Potser ets consumidor habitual de carn, tens aquest producte en la teva dieta però el consum, per exemple, de carn vermella, ha baixat un 40% en els darrers 15 anys. El sector intenta donar-li la volta amb una campanya en positiu.

Si estàs pensant a casar-te o t'han convidat a un casament, avui t'expliquem les últimes tendències i com et pot ajudar, per exemple, un personal shopper. Parlem amb la Nelly di Mercurio perquè el seu fill es casa el pròxim 31 de desembre.

Parlem amb el Gerónimo Lorenzo, un veí del Triangle Golfo de Barcelona i que pateix, dia sí dia també, el soroll de l'oci nocturn que hi ha al seu barri. La contaminació acústica és un dels problemes que més directament afecta a la nostra salut, física i també emocional. Ens explica la seva història.