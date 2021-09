Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Es va començar la recollida d'escombraries selectives a alguns barris de Barcelona. Ja fa uns mesos que s'està provant aquest nou sistema i per saber com està situació parlarem amb la Cristina de l'associació dels veïns de Sant Andreu sud.

-Com ha anat la prova?

Totes aquelles qüestions que vaticinaven que segurament passarien, han passat ,per tant ha estat un absolut desastre. Tenim els carrers plens de bosses d'escombraries abandonades que la gent no recull perquè no baixen en el dia correcte o a l'horari correcte. En els darrers dos mesos hem vist plagues de rates impressionants, rates com conills.

La formació professional és un dels punts claus de cara a l'empresa del futur. Pimec sensible a tota aquesta situació ha ofert 1900 places concertades davant del dèficit de professionals amb FP. Parlarem amb el president de PIMEC, Antoni Cañete.

-Què està passant amb la formació professional?

Està succeint en aquest moment una de les qüestions que portàvem parlant els darrers anys. Primer de tot, la necessitat des del món empresarial per cobrir places de professionals de formació professional que en aquest moment no n'hi ha. En aquest moment hi ha una gran demanda de gent titulada en FP que ens hauria de preocupar com una prioritat. La formació professional és l'element de competitivitat més gran que possiblement té un país i nosaltres sempre hem reclamat de donar-li la importància, sobretot quan hi ha atur i quan moltes empreses necessiten professionals. Hi ha sectors que necessiten professionals i no només en el sector tecnològic, també poden ser instal·ladors o empreses de serveis. Quan hi ha més de 20.000 alumnes que es queden sense plaça i que volen fer una formació professional i que no tinguem una oferta de places perquè puguin estudiar quan també hi ha una demanda del món empresarial és molt difícil poder donar una explicació i això ens ha de fer pensar que no estem fent les coses bé.

Després de les imatges que hem observat en l'operació retorn no podem evitar preguntar-nos, com es finançaran les autopistes que queden alliberades? Tenim al telèfon al professor d'economia financera i comptabilitat de la universitat de Girona, Josep Viñas.

-Com es finançaran les autopistes?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hi ha diferents opcions, la més senzilla és que passi a ser gratuïta i es pagui per via pressupostos, però això vol dir que les administracions públiques també hauran d'incrementar els ingressos i l'opció més fàcil és pujant els impostos, finalment aquesta opció que no agradarà tant. Després hi ha altres opcions com fer un "pagament per ús" amb un preu públic, s'assembla al que eren els peatges, però aniria a parar als comptes de l'administració pública i no a una concessió privada com fins ara. Una altra opció seria la vinyeta amb una tarifa plana, és a dir, pagar una quantitat durant un temps, l'utilitzis o no.

Una de las causas más comunes para la relación entre las personas es la de decir que NO. Es brusco, es negativo y lleva una carga de poca sociabilidad. Es cierto que a veces hay que saber decir que NO, por eso hay que saber decirlo con sensibilidad, sin herir, pues el No hiere quien lo recibe. Y hay que decirlo mirando a los ojos hay que demostrar con palabras y gestos el NO.

La tecnología favorece el decir No a un apersona por algún concepto o cuestión, pero no debemos utilizarla para ello, hay que decir que No cara a cara.

Cierto es que en el ámbito de la educación y crianza el NO es útil y necesario, a los niños hay que enseñarles los límites. También en las empresas, pero siempre con tacto y repito cara a cara.

En cambio, cuando se dice SI, se puede decir a través de la tecnología (aunque lo mejor siempre es la versión personal, el cara a cara) el SI es positivo, no hiere, aunque luego no se cumpla el SI, pero es más agradable, amigable y colaborativo etc.…