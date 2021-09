PIMEC preocupada davant la situació de l'FP

La formació professional és un dels punts claus de cara a l'empresa del futur. Pimec sensible a tota aquesta situació ha ofert 1900 places concertades davant del dèficit de professionals amb FP. Parlarem amb el president de PIMEC, Antoni Cañete.



-Què està passant amb la formació professional?



Està succeint en aquest moment una de les qüestions que portàvem parlant els darrers anys. Primer de tot, la necessitat des del món empresarial per cobrir places de professionals de formació professional que en aquest moment no n'hi ha. En aquest moment hi ha una gran demanda de gent titulada en FP que ens hauria de preocupar com una prioritat. La formació professional és l'element de competitivitat més gran que possiblement té un país i nosaltres sempre hem reclamat de donar-li la importància, sobretot quan hi ha atur i quan moltes empreses necessiten professionals. Hi ha sectors que necessiten professionals i no només en el sector tecnològic, també poden ser instal·ladors o empreses de serveis. Quan hi ha més de 20.000 alumnes que es queden sense plaça i que volen fer una formació professional i que no tinguem una oferta de places perquè puguin estudiar quan també hi ha una demanda del món empresarial és molt difícil poder donar una explicació i això ens ha de fer pensar que no estem fent les coses bé.



-Què es pot fer des de l'administració?



Aquesta situació l'hem de mirar amb una mica de perspectiva per què s'ha de planificar per molts motius, però des de l'administració cal una bona planificació i una clara política, sobretot quan s'han fet campanyes per incentivar perquè es matriculin en formació professional. El més important és una bona planificació i en segon un tema que fa temps que estem reclamant que és l'orientació necessitem un sistema d'orientació molt potent i professional que pugui també orientar cap als cicles que queden sense cobrir places i d'altres que tenen excés. Hi ha centres que també ofereixen només mitja jornada i podrien perfectament duplicar torns sempre que hi hagi una planificació entre el professorat i material per poder-ho fer. És el conjunt d'una sèrie d'elements que s'han de posar en marxa.