I ara com paguem les autopistes?

Després de les imatges que hem observat en l'operació retorn no podem evitar preguntar-nos, com es finançaran les autopistes que queden alliberades? Tenim al telèfon al professor d'economia financera i comptabilitat de la universitat de Girona, Josep Viñas.



-Com es finançaran les autopistes?



Hi ha diferents opcions, la més senzilla és que passi a ser gratuïta i es pagui per via pressupostos, però això vol dir que les administracions públiques també hauran d'incrementar els ingressos i l'opció més fàcil és pujant els impostos, finalment aquesta opció que no agradarà tant. Després hi ha altres opcions com fer un "pagament per ús" amb un preu públic, s'assembla al que eren els peatges, però aniria a parar als comptes de l'administració pública i no a una concessió privada com fins ara. Una altra opció seria la vinyeta amb una tarifa plana, és a dir, pagar una quantitat durant un temps, l'utilitzis o no.



-Paguem molts impostos en els vehicles, no hauria d'estar inclòs el manteniment de les autopistes?



L'avantatge o l'inconvenient que tenen els impostos, és que els diners que es recapten no tenen per què anar a una despesa concreta a diferència del que és un preu públic. Quan hi havia la concessió privada es sabia que aquests diners anirien a parar a les carreteres, però ara s'ha de buscar la manera de fer-ho, via impostos o via pagament per ús.



-Tots i els canvis, seguim sent la comunitat autònoma on més peatges es paga.



Hauríem de fer un punt i a part i establir una nova manera de finançar les autopistes perquè estiguin ben conservades i continuïn tenint un bon nivell entre les autopistes europees.



-Catalunya és la comunitat autònoma què més impostos propis gestiona, per què no podria sortir d'aquí?



És veritat que les comunitats autònomes tenen capacitat per recaptar, però qui recapta més continua sent l'estat, és a dir, les administracions autonòmiques tenen una certa autonomia fiscal, però també depenen molt de les transferències que reben de l'estat.