El desastre de la recollida d'escombraries porta a porta a Sant Andreu

Es va començar la recollida d'escombraries selectives a alguns barris de Barcelona. Ja fa uns mesos que s'està provant aquest nou sistema i per saber com està situació parlarem amb la Cristina de l'associació dels veïns de Sant Andreu sud.



-Com ha anat la prova?



Totes aquelles qüestions que vaticinaven que segurament passarien, han passat ,per tant ha estat un absolut desastre. Tenim els carrers plens de bosses d'escombraries abandonades que la gent no recull perquè no baixen en el dia correcte o a l'horari correcte. En els darrers dos mesos hem vist plagues de rates impressionants, rates com conills.



-Com és que no recullen aquestes bosses que queden el carrer?



Les deixen durant setmanes com a mesura alliçonadora per qui ho fa malament, no té sentit però és així. La qüestió no és separar millor pitjor les bosses d'escombraries sinó que la gent no està utilitzant la bossa que l'Ajuntament ha decidit que s'ha d'utilitzar, llavors no ho recullen i hi posen un adhesiu alliçonador on posa no recollit perquè no és una bossa homologada i allà es queda durant setmanes tirada al carrer. Creiem que és una situació greu, és una desestimació de funcions perquè nosaltres paguem uns impostos per aquesta recollida, però segons ells ho fan servir com a mesura educativa.



-Quina és la comunicació entre l'ajuntament i vosaltres?



La comunicació és unilateral, l'ajuntament decideix i informa, llavors qualsevol queixa o qualsevol demanda veïnal és desestimada perquè ells estan en posició de veritat absoluta i nosaltres no sabem el que ens convé.



-El sistema podria arribar a ser correcte si es realitzessin canvis?



El sistema no és correcte perquè té una sèrie de restriccions que en una ciutat gran amb una densitat de població com és la de Barcelona, no és viable. D'entrada els horaris dels ciutadans barcelonins no són horaris d'oficina, on a les cinc de la tarda a tothom està a casa seva gestionant la seva llar, molts de nosaltres no arribem fins passades les 22:00 de la nit i l'horari per llençar la brossa és de 20:00 a 22:00. També hi ha uns dies en concret, llavors si tens la bossa plena casa teva, no la pots llençar perquè aquell dia no correspon. En moltes ocasions els pisos són petits i és impossible acumular brossa orgànica.