Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els últims informes de la unió europea sobre el creixement de la pandèmia conclouen que Espanya serà el país que més creixerà, però també serà un dels països amb més atur això suposa que ens haurem de reciclar o fer cursets. De fet, vuit de cada deu participants en programes de recol·locació troben una nova feina en menys d'un any parlarem deixar amb la Natàlia March directora d'operacions d'ADECCO.

-Sembla que Espanya liderarà el creixement?

Sí, això es preveu pel pròxim any i els pròxims mesos.

-Però també es diu que serà un dels països que més atur tindrà?

Encara estem patint l'impacte del 2020 amb l'efecte de la pandèmia que estat un efecte molt directe sobre les dades d'ocupació.

El dia 15 és el dia internacional de les famílies i el parc Güell obrirà. Parlarem d'aquesta situació i d'aquesta iniciativa del parc amb l'Elvira Eguizábal cap de màrqueting del parc.

-Com funciona aquesta iniciativa?

<< En realitat el parc sempre està obert i sempre estat accessible per les famílies això sí amb diferents metodologies d'entrada com per exemple la dels veïns que tenen el seu propi carnet, però el que hem fet és fer valdre una visita guiada perquè pensem que moltes vegades anem als llocs i veiem les coses, però no les entenem. Aquests dies t'expliquen el parc Güell amb una hora, però amb un contingut adaptat a les famílies és a dir si tu vens amb uns nens en el recorregut hi haurà preguntes i similituds on el nen entrarà en l'univers de Gaudí i que és molt adient per tot el públic infantil.>>

Aquest dissabte 15 de maig reobre el Tibidabo amb aforament limitat i amb totes les mesures de seguretat. Parlarem amb Rosa Ortiz, directora del parc.

-Demà s'estrena la cuca de llum?

No, la cuca de llum està a punt i tenim previst que sigui per la primera quinzena de juny perquè porta la seva dinàmica i pensàvem que quedaria més distanciat, perquè obrim temporada normalment al març, però aquest any no ha estat possible. Ha quedat molt juntet l'inici de temporada que és el 15 de març amb la cuca de llum que és la primera quinzena de juny.

Alí, un nen de 12 anys i els seus tres amics treballen per a sobreviure i ajudar a les seves famílies fent petits treballs en un garatge i cometent petits delictes per a aconseguir diners ràpids.

En un miraculós gir dels esdeveniments Alí rep l'encàrrec de trobar un tresor ocult baix terra. Per a això recluta als seus amics, però abans de començar la missió, han d'unir-se a l'Escola del Sol, una institució caritativa que intenta educar a nens sense llar i que està situada prop d'on suposadament es troba el tresor.