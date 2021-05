Demà torna a l'activitat el parc del Tibidabo

Aquest dissabte 15 de maig reobre el Tibidabo amb aforament limitat i amb totes les mesures de seguretat. Parlarem amb Rosa Ortiz, directora del parc.

-Demà s'estrena la cuca de llum?

No, la cuca de llum està a punt i tenim previst que sigui per la primera quinzena de juny perquè porta la seva dinàmica i pensàvem que quedaria més distanciat, perquè obrim temporada normalment al març, però aquest any no ha estat possible. Ha quedat molt juntet l'inici de temporada que és el 15 de març amb la cuca de llum que és la primera quinzena de juny.

-El parc Tibidabo cent vint anys?

És quasi màgic, estem fent cent vint anys i justament el primer que va passar fa cent vint anys quan es va inaugurar va ser també la inauguració de l'antic funicular i que va ser el primer en tot l'estat espanyol i ha donat la coincidència que aquest any inaugurem el nou funicular.

-També s'obriran noves vies verdes per pujar-hi on també hi haurà noves llançadores del funicular.

Un dels eixos importants del parc és la sostenibilitat perquè estem en un entorn natural dins del parc de Collserola i l'aposta per la sostenibilitat i la sensibilitat del transport col·lectiu. Hem fet el parc més gran, hem substituït els vehicles del funicular i en el seu dia també ho van fer amb el motor que ens va permetre doblar la seva velocitat. Amb aquesta substitució dels vehicles doblem amb velocitat i capacitat de viatgers això vol dir que la cuca de llum es converteix en la porta d'entrada del parc. Totes les llançadores i totes les connexions que hi haurà per accedir-hi fins al Tibidabo es centralitzaran en la connexió amb aquesta porta d'entrada que és la cuca de llum.

-Obriran totes les atraccions?

Sí, amb un aforament en aquest de mes de març del 30%, però amb l'evolució de la pandèmia i quan entrem en temporada d'estiu, anirem augmentant l'aforament. A l'inici de la reobertura amb el 30% de l'aforament, tindrem el 70% de les extraccions disponibles, tant a l'aire lliure com en espais tancats. Serà obligatori l'ús de la mascareta mantenir la distància social de metre i mig entre diferents grups bombolla i gel hidroalcohòlic que serà obligatori tant l'accés com a la sortida de l'atracció.