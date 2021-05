Un 80% dels catalans en programes de recol·locació troben feina abans d'un any

Els últims informes de la unió europea sobre el creixement de la pandèmia conclouen que Espanya serà el país que més creixerà, però també serà un dels països amb més atur això suposa que ens haurem de reciclar o fer cursets. De fet, vuit de cada deu participants en programes de recol·locació troben una nova feina en menys d'un any parlarem deixar amb la Natàlia March directora d'operacions d'ADECCO.

-Sembla que Espanya liderarà el creixement?

Sí, això es preveu pel pròxim any i els pròxims mesos.

-Però també es diu que serà un dels països que més atur tindrà?

Encara estem patint l'impacte del 2020 amb l'efecte de la pandèmia que estat un efecte molt directe sobre les dades d'ocupació.

-Les persones haurà de fer cursos de recol·locació?

En èpoques on hi ha una competició més gran, és a dir, on hi ha més recerca per una feina els cursos agafant importància perquè suposa un suport i una ajuda per totes les persones que es troben en una situació desocupació o de recerca d'una nova alternativa professional, sobretot perquè estiguin més efectius i aconsegueixin un resultat en un curt període.

-Es podria definir com treballar per buscar feina?

Buscar feina és una feina, ja que requereix un mètode, dedicar-li temps, una planificació i una dedicació.

-Com funcionen aquests programes de recol·locació?

Nosaltres treballem amb les persones que sobretot en una primera part la definició de l'objectiu professional per saber cap a on volen dirigir-se en aquests moments de canvi poden haver-hi diferents opcions d'objectius, pot ser un objectiu de continuïtat en un sector similar on estava abans o que no vulgui treballar en una companyia i que ho vulgui fer pel seu compte. Primer, quan ja tenim l'objectiu definit, el que fem és preparar-li les eines que aquella persona necessitarà per començar la seva recerca i com a eines principals és la confecció d'un currículum competitiu en el mercat i el perfil de LinkedIn. Un cop preparada la persona i ensenyem com activar els diferents mètodes de recerca per trobar ofertes i una posició professional.