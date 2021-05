El parc Güell s'obre a les famílies

El dia 15 és el dia internacional de les famílies i el parc Güell obrirà. Parlarem d'aquesta situació i d'aquesta iniciativa del parc amb l'Elvira Eguizábal cap de màrqueting del parc.

-Com funciona aquesta iniciativa?

<< En realitat el parc sempre està obert i sempre estat accessible per les famílies això sí amb diferents metodologies d'entrada com per exemple la dels veïns que tenen el seu propi carnet, però el que hem fet és fer valdre una visita guiada perquè pensem que moltes vegades anem als llocs i veiem les coses, però no les entenem. Aquests dies t'expliquen el parc Güell amb una hora, però amb un contingut adaptat a les famílies és a dir si tu vens amb uns nens en el recorregut hi haurà preguntes i similituds on el nen entrarà en l'univers de Gaudí i que és molt adient per tot el públic infantil.>>

-L'objectiu és entendre el parc Güell?

<< Exacte les visites guiades sempre les hem fet per al públic adult, però ara hem volgut obrir aquest aspecte i explicar-ho també a les famílies en una activitat a l'aire lliure durant cap de setmana.>>

-Quan comença?

<< De moment és una prova perquè en aquests temps de pandèmia És tot molt incert. Ha començat en aquest mes de maig durant els caps de setmana, tenim dues sortides en català a les 11:00 del matí i l'altra en castellà a les 12:30 del matí. El preu de la visita guiada és únic, i no s’ha d’abonar entrada addicional. Les visites es realitzen en grups reduïts i seguint els protocols sanitaris i de seguretat.>>