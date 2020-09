La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-¿Cómo podemos diferenciar la gripe de la Covid-19?

La influenza (gripe) y el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son provocadas por virus diferentes. El COVID-19 es causado por la infección de un nuevo coronavirus (llamado SARS-CoV-2) y la influenza es causada por la infección de los virus de la influenza. Dado que algunos de los síntomas de la influenza y el COVID-19 son similares, puede ser difícil distinguir entre ambas enfermedades basándose solo en los síntomas, y podría ser necesario realizar una prueba de detección para ayudar a confirmar el diagnóstico.

-Un estudi de camp de la UPC diu que quan és més necessària la mascareta la utilitzem malament

És possible que aquest estudi doni una part de l'explicació a la quantitat de contagis que s estan donant. Sergio Alonso, investigador del grup de biologia computacional i sistemes complexes de la universitat politècnica de Catalunya està darrere d'aquest estudi de camp, i afirma, que "tot i ser evident, que no pot donar totes les explicacions, potser sí que pot donar algunes pistes."

-Un projecte innovador recuperarà metalls de les plantes dessalinitzadores d'aigua de mar

El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte europeu Sea4Value, que desenvoluparà un nou procés per a la recuperació de metalls i minerals d’alt valor procedents dels efluents generats en plantes de dessalinització d'aigua de mar, amb l’objectiu de convertir-los en una font de matèries primeres, en la línia de l’economia circular.

Les gairebé 16.000 plantes de dessalinització operatives al món aboquen un efluent concentrat típicament hipersalí associat a un impacte negatiu, però també amb una concentració elevada de compostos valuosos com el liti o el magnesi, entre d’altres. Per invertir aquesta dinàmica, el projecte de recerca Sea4Value treballa amb la finalitat de convertir part de la salmorra en la tercera font de matèries primeres valuoses de la UE.

-El Govern vol que aplicacions de missatgeria, com WhatsApp, paguin una taxa en funció dels seus ingressos

El Ministeri d'Economia ha publicat l'audiència pública per a l'avantprojecte de la Llei General de Telecomunicacions, un document que busca actualitzar la legislació espanyola per a adequar-la amb les regulacions europees i que servirà també per a introduir canvis importants pel que fa a les aplicacions de missatgeria instantània.

Així, seguint les peticions d'empreses com Telefónica, aquest tipus de plataformes passaran a funcionar com a operadors.