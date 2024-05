El caso de la ternera con dos cabezas que ha nacido en Zamora: "No hemos visto nada igual"

La naturaleza, a veces, deja sorpresas inesperadas que no se pueden explicar de manera sencilla. Es lo que ha pasado en Zamora. Un ternero ha nacido con dos cabezas: cuatro ojos, dos lenguas, todo unido por una sola tráquea.

Es un caso muy excepcional, aunque no único, porque en 2001, en una aldea de Galicia, se dio un caso prácticamente similar, aunque en ese caso el ternero falleció pocas horas después de nacer. Y otro caso se dio también en Cáceres, el año pasado, y el ternero solamente vivió un día.

En concreto, esta ternera nació el pasado martes 7 de mayo, y contra todo pronóstico, sigue viva. Viva y coleando, bajo el tutelaje del ganadero Miguel Fuentes, que explicó a Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE, cómo se ha dado este caso tan extraño.





"Es un milagro que siga viva": Miguel explica cómo cuidan de un caso tan extraño

Esta ternera ha pasado ya las primeras 72 horas, lo que no suele ser habitual en estos casos, ya que es una deformación tan severa que acaba siendo incompatible con la vida, como acaba ocurriendo, por ejemplo, también con los humanos. Pero Miguel explica que está perfectamente bien. Como suena.

"El ternero sigue estable, igual que en el momento en el que le encontramos, cuando había nacido. Prácticamente igual. Toma el biberón igual, sigue igual. Un poco más deteriorado de vida, pero todo normal en ese sentido", señala a Pilar García Muñiz.

También ha descrito su paranormal aspecto: "Tiene dos bocas, cuatro ojos y dos orejas. Sí se le predomina la cabeza principal, la del lado derecho, la que parece más importante, la otra es como si estuviese unida a esa. Se le ve todo perfectamente. Algo muy sorprendente".

De hecho, Miguel cree que la razón de que haya podido sobrevivir es haber podido mamar mucha leche de su madre. Por las dos bocas que tiene. "Lo que no entiendo es cómo pudo parirlo la madre sola, porque cuando la vimos ya había estado de pies en la ternera, es hembra. Había mamado, porque habíamos visto que la madre tenía dos pechos mamados. Por eso es la resistencia de los cuatro días que tiene, porque ha podido mamar mucho de su madre", añade.

Además, Miguel recuerda cómo se dio cuenta de que esa ternera tenía dos cabezas: "La vi de pies, había unas 40 vacas aproximadamente pariendo, me fijé en la ternera y vi que algo pasaba, que tenía como un bulto en la cabeza. La madre no nos dejaba acercarnos, pero lo hicimos y nos dimos cuenta de eso".

¿Por qué se dan estas anomalías? "El veterinario dijo que no había esperanza de vida

Por último, Miguel explica que la alimentan por las dos bocas, y que cuando le da de beber de una, mueve la otra de la misma manera y al mismo tiempo. Además, el veterinario no le dio ninguna esperanza de vida al animal. "El veterinario vino, había venido a ver otra cosa, y dijo que la esperanza de vida no era ninguna, que iba a morir. Sigue sufriendo un poco, porque cada vez que abrimos la boca ella muge y demás. Sufre porque no se puede tener de pie. Es algo penoso, por desgracia. Yo me resisto a creerlo porque la veo muy fuerte. Tiene bajones, pero de muerte no está. Puede ser repentina, pero está perfectamente. De muerte no está", explica.

Este fenómeno, al ser dos cabezas, se conoce como bicefalia, pero también como policefalia, porque hay animales que incluso nacen con tres cabezas. Este proceso es similar al de los gemelos siameses: es el resultado de la unión secundaria de dos discos embrionarios monocigóticos, que normalmente están separados, pero que por accidente se juntan. Habrá que ver cuánto puede acabar viviendo esta ternera, pero su vida no será fácil.