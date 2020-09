Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil. Cada dimarts ens explica, a La Linterna Catalunya, les noticies més destacades en l'àmbit tecnològic. Aquestes són les d'avui:

Huawei confirma el llançament en 2021 de HarmonyOS com a alternativa a Android



Huawei ha confirmat avui durant la seva conferència anual per a desenvolupadors el que ja tothom donava per fet: HarmonyOS, el seu sistema operatiu desenvolupat com a alternativa a Android, aterrarà en els telèfons mòbils de la companyia.

Els primers dispositius haurien d'aterrar en 2021 i comptaran amb una suite de serveis integrats amb els quals intentarà suplir l'absència dels proporcionats per Google.



Motorola actualitza el Razr amb 5G i nou processador



Menys d'un any després del llançament del primer model, el nou Razr 5G es presenta amb un disseny relativament semblant al del model anterior però fent gala d'una pantalla plegable de 6,2 polzades.

En la part exterior es presenta de nou un panell FEU OLOR Quick View de 2,7 polzades per a mostrar notificacions i accessos directes.



Les Millores vénen acompanyades del processador, que ara és un Snapdragon 765G. També puja la RAM, ara de 8 GB en lloc de 6 GB, i com el nom del terminal indica, un mòdem 5G.



El Govern vol que aplicacions de missatgeria com WhatsApp paguin una taxa en funció dels seus ingressos



El Ministeri d'Economia ha publicat l'audiència pública per a l'avantprojecte de la Llei General de Telecomunicacions, un document que busca actualitzar la legislació espanyola per a adequar-la amb les regulacions europees i que servirà també per a introduir canvis importants pel que fa a les aplicacions de missatgeria instantània.

Així, seguint les peticions d'empreses com Telefónica, aquest tipus de plataformes passaran a funcionar com a operadors.



Sony anuncia un nou esdeveniment centrat en PlayStation 5 per al 16 de setembre a les 22:00h



La companyia japonesa ha anunciat que el dimecres 16 de setembre a les 22.00 hora peninsular espanyola oferirà un nou showcase dedicat als jocs de PlayStation 5, tant els que es llançaran al costat de la consola com els que arribaran més endavant.

A més, anunciessin preu i data de sortida, ja que fa uns dies va sortir una filtració.