Un estudi de camp de la UPC diu que quan és més necessària la mascareta la utilitzem malament

És possible que aquest estudi doni una part de l'explicació a la quantitat de contagis que s estan donant. Sergio Alonso, investigador del grup de biologia computacional i sistemes complexes de la universitat politècnica de Catalunya està darrere d'aquest estudi de camp, i afirma, que "tot i ser evident, que no pot donar totes les explicacions, potser sí que pot donar algunes pistes."



El primer que hi han copsat, és que no fem servir bé la mascareta, curiosament, "ens la posem sobretot quan caminem sols, una circumstància en la qual és improbable que contagiem a ningú ni ens contagiem nosaltres, i també ens la posem quan ens trobem amb desconeguts. El problema sorgeix quan ens trobem amb persones conegudes, en aquell moment ens relaxem i ens abaixem la mascareta per xerrar, just el moment en què expulsem petites gotetes les quals són les portadores del virus, en cas de tenir-lo." explica l'investigador de la UPC a La Linterna Catalunya.



En Sergio ens comenta dos típics llocs en els quals fem mal ús de les mascaretes: "terrasses, llocs a on tenim tota l'estona la mascareta treta, no només per prendre alguna cosa, i l'altre lloc és a les reunions familiars, a on perfectament algú pot tenir covid, i no ens protegim."



El tercer lloc són els parcs, "aquí tampoc es mantenen les pautes de seguretat perquè en estar a l'aire lliure ens relaxem i no mantenim la distància de seguretat, tot i semblar evident."

En Sergio Alonso, ens comenta també un fet que tot i ser obvi, es repeteix constantment, portar el nas a fora de la mascareta és portar-la mal posada.



Tot i això el percentatge de persones que van pel carrer amb mascareta es troba entre el 70 i el 80 per cent, i a l'interior de les botigues, supermercats, etc., el percentatge ascendeix fins al 90 per cent.

Crida l'atenció el percentatge de persones amb mascaretes a les terrasses, un 5 per cent només, a veure quin és el propietari d'un bar capaç de cridar-li l'atenció en aquests moments a un preuat client!