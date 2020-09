La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat aquests temes:

-La necessitat de metges de família en l'atenció primària és urgent

El sindicat Metges de Catalunya recela del nou pla per enfortir i transformar l’atenció primària, sobretot per les “dificultats extremes” que té Salut per incorporar nous facultatius al sistema.

En aquest sentit, recorda que, arran dels acords de sortida de vaga de 2018, signats entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i el mateix sindicat mèdic, l’Administració es va comprometre a contractar 309 nous metges de família, dels quals només n’ha incorporat poc més d’un centenar.

-El impacto de las mascarillas en la vuelta al cole: entre 100 y 300 euros más por niño

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo una encuesta a 1.495 familias con hijos entre 3 y 18 años con el fin de conocer cuál es la previsión del gasto que tendrán en la vuelta al cole con más incertidumbre de los últimos años. Los datos de las entrevistas realizadas, entre el 24 y el 31 de agosto señalan que, de media, el coste anual por niño será de 1.993 € en el próximo curso escolar.

El gasto anual en la vuelta al cole varía en función del tipo de centro al que se acude (publico, concertado o privado) y el ciclo de enseñanza (infantil, primaria, secundaria o bachillerato). Dependiendo del tipo de centro, la vuelta al cole tendrá un coste medio anual de 1.071 € en un centro público, 2.622 € en un centro concertado y 6.123 € en un colegio privado. Las cifras son prácticamente las mismas que en el curso pasado, han descendido de forma leve en los centros públicos y privado, y aumentado ligeramente en el concertado.

-Nova llei per fixar els preus del lloguer

Aquest dimecres se sabrà què passa al final amb el tema dels lloguers, ja se sap que depèn de quina zona de la ciutat moltes vegades és inassequible, com és Barcelona. D'altra banda aquesta regulació que es proposarà de cara dimecres, si es mira des de la part dels propietaris, diuen que aquesta intervenció pública és intolerable i pot ser molt perjudicial. Avui parlem del tema amb la Marta Ill què és portaveu del sindicat de llogateres i llogaters.

-Microsoft confirma Xbox Sèries S i anuncia que costarà 299 euros

Les filtracions s'han acabat menjant a Xbox Sèries. Aquest matí es filtrava que Xbox Sèries X i Xbox Sèries S estaran disponibles el 10 de novembre per 499 i 299 dòlars, respectivament. No sols s'ha filtrat el preu i la data de totes dues consoles, també ha sortit a la llum mitjançant un vídeo el disseny de Xbox Sèries S.



Després de una filtració de les quals fan història, Microsoft ha posat fi a una llarga llista de rumors en confirmar l'existència de Xbox Sèries S

Ara només mancada que la companyia confirmi el seu llançament per al 10 de novembre al costat de Xbox Sèries X.



La consola no té lector, equipa un SSD de 512 GB i compta amb suport per a jocs a 1440p, fins a 120 FPS i 4K via upscaling. El metratge també confirma l'ús de tecnologies com a traçat de raigs, ombrejat de velocitat variable (VRS) i freqüència d'actualització variable (VRR).