Nova llei per fixar els preus del lloguer

Aquest dimecres se sabrà què passa al final amb el tema dels lloguers, ja se sap que depèn de quina zona de la ciutat moltes vegades és inassequible, com és Barcelona. D'altra banda aquesta regulació que es proposarà de cara dimecres, si es mira des de la part dels propietaris, diuen que aquesta intervenció pública és intolerable i pot ser molt perjudicial. Avui parlem del tema amb la Marta Ill què és portaveu del sindicat de llogateres i llogaters.

Quina és la vostra posició de cara al dimecres?

Marta Ill: Tenim la confiança i l'esperança plena dipositada en el parlament i en els quatre partits que en el seu moment, farà un parell de mesos, van donar suport i van signar aquesta llei.

Quan es parla de regular els preus dels lloguers, quin seria el preu just?

Marta Ill: Primer de tot, els lloguers ja estan regulats, és a dir, ja existeix una llei que regula de quina manera ha d'haver-hi aquest contracte de lloguer i quines són les normes de les quals estan sotmesos els propietaris com els llogaters, però com a cosa molt estranya què passa, és que no hi ha cap límit en el preu del lloguer. És aquí on nosaltres volem que segueixi regulant el contracte de lloguer entre propietaris i arrendadors però posant un límit en el preu del lloguer perquè notat que hi ha una dinàmica que es dóna especialment en el mercat immobiliari i en concret a les grans ciutats, què és que hi ha una forta especulació sobre el preu de les rendes. Com és un dret i un bé de primera necessitat, hem de posar un topall. Amb això no volem dir que no tinguin dret els propietaris a fer negoci, sinó que té un límit el preu que han de posar els lloguers.

El topall seria en funció del territori?

Marta Ill: D'entrada aquesta llei afecta una seixantena de municipis de Catalunya que estaria el 70% de la població catalana i són municipis que amb el govern va decidir que formaven part d'àrees de mercat de lloguer tens, és a dir, quan hi ha una disparitat entre els ingressos de la població i els preus del lloguer. En el sentit territorial, regularia les regions per la mitja d'aquest municipi, és a dir, comptar la mitja de preus amb una gràfica geogràfica, molt sensible a la localització geogràfica concreta de l'immoble. Evidentment la mitjana no serà la mateixa ni els topalls tampoc.

Quin percentatge del sou de les famílies es pot destinar el lloguer?

Marta Ill: Hi ha estudis a nivell Europeu,que ho demostren en l'Observatori metropolità de l'Habitatge, que tenim una de les taxes de sobrecàrrega més altes. Un percentatge molt elevat de les rendes familiars van directament a la renda del lloguer, parlem de què cada mitja és més del 40% que això evidentment entre les poblacions joves aquest percentatge pot arribar a suposar la totalitat dels ingressos d'un sol sou i per això els joves estan constantment abocats a viure en pisos compartits i en situacions força precàries sense poder arribar en molts casos emancipar-se i no parlem de joves de vint anys, estem parlant de què cada cop s'allarga més, en aquest cas fins als trenta i quaranta anys.

Creus que aquest dimecres la mesura tirarà endavant?

Marta Ill: Esperem que sí, creiem que realment els partits que van rectificar i van donar suport en aquesta mesura, la qual hem estat treballant durant un any, ens donin suport en aquest moment.