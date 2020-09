Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil. Cada dimarts ens explica, a La Linterna Catalunya, les noticies més destacades en l'àmbit tecnològic. Aquestes són les d'avui:

-Orange encén la seva xarxa 5G en cinc ciutats espanyoles i l'activa sense cost en totes les seves tarifes



Orange ha anunciat el llançament de la seva xarxa mòbil 5G en cinc ciutats espanyoles: Madrid, Barcelona, València, Sevilla i Màlaga. Des d'avui els clients particulars i empresarials de l'operador que es trobin en les zones de cobertura d'aquestes capitals i disposin d'un telèfon intel·ligent 5G, podran usar aquesta tecnologia independentment de la tarifa contractada i sense cost afegit



-El Poc X3 el gamma mitjana que estrenant el nou Snapdragon 732G, pantalla a 120 Hz i més de 5.000 mAh



La submarca de Xiaomi ha llançat telèfons de gamma mitjana bastant trencadors. El nou Poc X3 (tècnicament Poc X2 NFC) és un telèfon dissenyat per a les masses però amb alguns detalls interessants. D'entrada destaca per l'ús d'un nou chipset Snapdragon 732G, dissenyat per a telèfons gaming

El seu panell LCD funciona a 120 Hz però posseeix freqüència adaptativa per a reduir el consum, el Poc X3 incorpora tant una bateria d'alta capacitat (concretament amb 5.160 mAh) i una càmera de quàdruple sensor (encara que no posseeix zoom òptic).



El Poc X3 s'oferirà en dues configuracions diferents: 6+64 GB per 229 euros i 6+128 GB per 269 euros, encara que com dicta la tradició amb Xiaomi, les persones que reservin el seu ja podran beneficiar-se d'uns descomptes inicials que deixen les seves tarifes en 199 i 249 euros, respectivament.

-Microsoft confirma Xbox Sèries S i anuncia que costarà 299 euros



Les filtracions s'han acabat menjant a Xbox Sèries. Aquest matí es filtrava que Xbox Sèries X i Xbox Sèries S estaran disponibles el 10 de novembre per 499 i 299 dòlars, respectivament. No sols s'ha filtrat el preu i la data de totes dues consoles, també ha sortit a la llum mitjançant un vídeo el disseny de Xbox Sèries S.



Després de una filtració de les quals fan història, Microsoft ha posat fi a una llarga llista de rumors en confirmar l'existència de Xbox Sèries S

Ara només mancada que la companyia confirmi el seu llançament per al 10 de novembre al costat de Xbox Sèries X.



La consola no té lector, equipa un SSD de 512 GB i compta amb suport per a jocs a 1440p, fins a 120 FPS i 4K via upscaling. El metratge també confirma l'ús de tecnologies com a traçat de raigs, ombrejat de velocitat variable (VRS) i freqüència d'actualització variable (VRR).