La necessitat de metges de família en l'atenció primària és urgent

El sindicat Metges de Catalunya recela del nou pla per enfortir i transformar l’atenció primària, sobretot per les “dificultats extremes” que té Salut per incorporar nous facultatius al sistema.

En aquest sentit, recorda que, arran dels acords de sortida de vaga de 2018, signats entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i el mateix sindicat mèdic, l’Administració es va comprometre a contractar 309 nous metges de família, dels quals només n’ha incorporat poc més d’un centenar.

"Aquesta “falta de personal angoixant” s’està suplint, des d’aleshores, gràcies al sobreesforç que estan fent prop de 800 professionals, els quals han acceptat voluntàriament treballar més hores i assumir més càrrega de feina." Ens explica a La Linterna Catalunya Javier O'Farrill, portaveu del sector primaria ICS.



O'Farrill recorda que "l’atenció primària ha perdut més de 900 facultatius en l’última dècada com a conseqüència de les retallades i, per tant, sosté que la nova contractació de 306 professionals de la medicina “és irrisòria i del tot insuficient”.

A més, afegeix que aquestes noves incorporacions “no aniran a reforçar les consultes, sinó exclusivament l’activitat assistencial de suport a les residències”, segons el pla de Salut.



Metges de Catalunya calcula que l’atenció primària necessita incorporar més de 1.000 facultatius “per poder atendre en condicions òptimes la població i recuperar l’activitat ajornada durant la primera onada de la pandèmia, sobretot tenint en compte que el primer nivell assistencial ha hagut d’assumir noves competències derivades d’aquesta crisi sanitària com el control epidemiològic de la COVID-19, l'atenció transitòria de les residències geriàtriques i, en breu, la supervisió dels possibles casos que puguin sorgir a les escoles." explica el portaveu del sindicat

Metges de Catalunya, diu O'Farrill, aprova la incorporació de nous perfils professionals en l’atenció primària plantejada per Salut, però recalca que més del 75% de l’activitat de l’equip assistencial recau en la figura del facultatiu i que, a hores d’ara, “l’accessibilitat del pacient al seu metge de referència és molt dificultosa per culpa de la falta de personal”.

Per això, exigeix una “millora tangible i substancial de les condicions laborals i professionals del col·lectiu” per fer més atractiva l’atenció primària, i evitar, així, la fuga sagnant de facultatius i atreure nou talent mèdic.