Avui hem tractat els següents temes:

Hi ha unes ajudes directes per autònoms, per saber més sobre aquest tema parlarem amb la presidenta de la unió de treballadors autònoms de Catalunya, Sandra Zapatero.

- Com funcionen aquestes ajudes?

Partim de què això ho està donant el govern estatal i empresarial. A Catalunya van repartir 993 milions d'euros, però amb unes ajudes molt restrictives respecte a les condicions i requisits de compliment i òbviament no estàvem d'acord, ja que els autònoms sempre són els que més pateixen. La primera convocatòria va ser al juny i es van exhaurir a prop de 495 milions d'euros i van tenir opció unes 18.000 persones autònomes i empreses. Al juliol com no es va exhaurir el pressupost d'aquestes ajudes, es van ampliar els sectors destinataris, és a dir, el problema de l'ajuda i de la restricció de l'ajuda era de què primer no sortien totes les activitats econòmiques i a part no tothom estava segons aquesta ordre en condicions de demanar l'ajut. Si una empresa no ha tingut la necessitat de demanar un ICO al banc, no vol dir que no s'hagi vist obligat a tancar el negoci, encara que l'autònom tingui una pèrdua, l'estat no l'ajuda i és aquí on hem dit prou. D'aquí poc s'obre la tercera convocatòria on s'ha ampliat l'àmbit temporal de l'ajuda enfront dels deutes durant quatre mesos, ens amplien el temps per poder acreditar la nostra pèrdua o els nostres deutes, això ens va bé i a part també s'ha considerat una qüestió important per als autònoms i autònomes i és que quan parlem dels deutes subvencionables no comptaven amb aquells deutes a proveïdors o aquells préstecs que no procedien d'entitats financeres que com podia ser l'ICO, per tant, això és molt positiu. La inscripció per la solitud de l'ajuda finalitza aquest divendres 19 de novembre.

-La reducció dels accidents de trànsit passa per l'educació temprana

Sobre aquest tema i recordant le víctimes de trànsit, hem parlat amb el delegat de Stop Accidentes Catalunya, Lilo Villasante