La reducció dels accidents de trànsit passa per l'educació viària des de petits

L'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar en el 2005 el tercer diumenge de novembre de cada any el Dia Mundial del Record de les víctimes dels Accidents de Trànsit. Segons els experts sobre la Situació Mundial de la Seguretat, les xifres de persones moren a l'any a causa dels accidents de trànsit, no baixa. A fi d'evitar totes aquestes pèrdues humanes, socials o de salut, s'utilitza aquest dia no solament per reflexionar sobre aquesta tràgica perduda sinó a més també per recordar totes les lesions causades pels accidents de trànsit i tots els factors que contribueixen al fet que aquests succeeixin. Velocitat inadequada, falta d'ús de cinturons de seguretat o l'ús del mòbil són algunes de les principals causes d'accident. Parlarem amb el delegat de Stop Accidentes de Catalunya, Lilo Vilasante.

- Segueixen pujant les xifres d'accidents de trànsit?

Es mantenen, però mai baixen, notem un repunt i no sabem si és a causa d'una relaxació a causa de la pandèmia i per les ganes que tenien de sortir. Els accidents sempre existiran, és una cosa que mai podrem evitar al 100%, però sí que podem evitar la violència viària, és a dir, conduir sota els efectes de l'alcohol, de lles drogues o l'ús del telèfon mòbil mentre conduïm.

-Tot i que són coses evidents, per què ho continuem fent?

Sabem que els accidents existeixen, però mai pensem que ens passarà a nosaltres, ho veiem com molt llunyà i quan ens passa ja és tard per poder evitar-ho.

- Creus que la campanya de conscienciació dona resultats?

La gent sí que és consciència en el moment, però després amb el pas del temps ja no hi pensa. Les persones som de costums i crec que falta molta educació viària des de ben petits, crec que és l'única manera d'erradicar-ho.