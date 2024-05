En la historia de la oposición a la dictadura venezolana destaca, por encima de todos, el nombre de María Corina Machado. Su tesón está fuera de duda, y eso le ha permitido llegar hasta el final. Es verdad que en esta historia hay muchos otros nombres propios, especialmente los de todos aquellos que han sufrido la cárcel y la tortura a causa de sus ideas políticas. Pero la perseverancia de María Corina Machado y su inquebrantable fe en el pueblo venezolano la convierten en una líder indiscutible e indispensable para el futuro político de Venezuela. A 81 días de las elecciones, ha congregado a miles de venezolanos en torno al candidato de la oposición.

Han sido 25 años de lucha, aprendizaje y superación. Y en este camino no le ha resultado nada fácil a la oposición venezolana constituirse en una sola fuerza. La dictadura ha buscado la división, pero la unidad y las ansias de libertad se han acabado imponiendo. En los últimos días el régimen contempla lo que jamás quiso ver: a una oposición unida y a un pueblo en las calles. Podrá haber apagón informativo. Los corifeos del chavismo, dentro y fuera de Venezuela, podrán silenciar lo que está aconteciendo. Pero no parece posible detener a los venezolanos. Una mujer valiente, vestida como tantos compatriotas, subida al capó de un coche y con un micrófono en la mano, se ha convertido en el símbolo de la resistencia venezolana. El régimen la ha inhabilitado, pero su voz suena más firme que nunca: “El mundo sabe que Venezuela no se va a rendir”.