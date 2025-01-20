Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (18-19 enero 2025)
Tercera victoria consecutiva del Zamora CF que la aúpa a la séptima posición de la tabla
Zamora - Publicado el
1 min lectura
FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. 1 - CLUB ATLÉTICO OSASUNA B 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
CIUDAD RODRIGO C.F. 1 - C.D. VILLARALBO 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
MORALEJA C.F. 1 - UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” 1
C.D.BENAVENTE 1 - C.D. ONZONILLA 2
C.D. RIBERT 4 - ZAMORA C.F. “B” 4
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F. 1 - S.D. PONFERRADINA 0
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D. BENAVENTE 2 - S.D. PONFERRADINA “B” 2
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. PARQUESOL 5 - ZAMORA C.F. 0
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
C.D. LUGO 1 - C.D. BOVEDANA 0
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 2 - C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S 8 - ALBENSE F.S. 5
RACING DE MIERES 3 - C.D. INTERSALA ZAMORA 5
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. 5 - C.D. TIERRA CASTELLANA CIUDAD DE ARÉVALO 0
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)
RIVER ZAMORA F.S. 3 - LAGUNA F.S. 5
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 4 - LAGUNA F.S. 0
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)
CAJA RURAL CB ZAMORA 81 - TIZONA BURGOS 94
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
VEGA LAGUNERA TENERIFE 67 - ZAMARAT 63
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
UNIVERSIDAD DE LEÓN ADEMAR 32 - B.M CAJA RURAL ZAMORA 33