Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (18-19 enero 2025)

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Los jugadores del Zamora CF celebran el gol ante el Osasuna Promesas

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Los jugadores del Zamora CF celebran el gol ante el Osasuna Promesas

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

ZAMORA C.F. 1 - CLUB ATLÉTICO OSASUNA B 0

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

CIUDAD RODRIGO C.F. 1 - C.D. VILLARALBO 1

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

MORALEJA C.F. 1 - UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” 1

C.D.BENAVENTE 1 - C.D. ONZONILLA 2

C.D. RIBERT 4 - ZAMORA C.F. “B” 4

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

ZAMORA C.F. 1 - S.D. PONFERRADINA 0

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D. BENAVENTE 2 - S.D. PONFERRADINA “B” 2

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

C.D. PARQUESOL 5 - ZAMORA C.F. 0

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

C.D. LUGO 1 - C.D. BOVEDANA 0

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. LA VIRGEN DEL CAMINO 2 - C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S 8 - ALBENSE F.S. 5

RACING DE MIERES 3 - C.D. INTERSALA ZAMORA 5

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. 5 - C.D. TIERRA CASTELLANA CIUDAD DE ARÉVALO 0

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S. 3 - LAGUNA F.S. 5

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO ÚNICO)

C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 4 - LAGUNA F.S. 0

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

CAJA RURAL CB ZAMORA 81 - TIZONA BURGOS 94

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

VEGA LAGUNERA TENERIFE 67 - ZAMARAT 63

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

UNIVERSIDAD DE LEÓN ADEMAR 32 - B.M CAJA RURAL ZAMORA 33

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