Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (18-19 noviembre 2023)
Mala jornada en líneas generales para los principales equipos de la provincia.
Zamora
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Actualizado 14:35
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
GIMNÁSTICA TORRELAVEGA 2 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 0 PALENCIA C.F. 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BENAVENTE 1 UNIONISTAS SALAMANCA “B” 2
ZAMORA C.F”B” 0 LA BAÑEZA C.F. 5
CIUDAD RODRIGO 3 C.D.BOVEDANA 0
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 2 ZAMORA C.F. 3
C.D. LA AMISTAD 2000 2 ATLÉTICO PINILLA 5
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D.F. PEÑA 1 U.D. SAN LORENZO 0
U.D. TORESANA 0 SALAMANCA C.F. UDS 7
ZAMORA C.F.3 PUENTE CASTRO B 0
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1(Descanso en la competición)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 1 BURGOS C.F. “B” 2
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
STELLAE F.S. 5 CAJA RURAL ATLE´TICO BTE F.S. 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S 3 C.D.INTERSALA ZAMORA 7
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
C.D.E. LEGANÉS 3 RIVER ZAMORA F.S. 1
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
ATLÉTICO BEMBIBRE 6 C.F.S.CIUDAD DE TORO 4
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. ZAMORA 77 C.B.ALMANSA 79
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.D. ZAMARAT 68 AZUL MARINO VIAJES MALLORCA 60
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
CIRCULO GIJÓN BALONCESTO 84 C.D. ZAMARAT 62
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. CIUDAD REAL 29 B.M. ZAMORA 22
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