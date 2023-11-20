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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (18-19 noviembre 2023)

Mala jornada en líneas generales para los principales equipos de la provincia.

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Redactor en COPE Zamora

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:35

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

GIMNÁSTICA TORRELAVEGA 2 ZAMORA C.F. 1


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 0 PALENCIA C.F. 1


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BENAVENTE 1 UNIONISTAS SALAMANCA “B” 2

ZAMORA C.F”B” 0 LA BAÑEZA C.F. 5

CIUDAD RODRIGO 3 C.D.BOVEDANA 0


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 2 ZAMORA C.F. 3

C.D. LA AMISTAD 2000 2 ATLÉTICO PINILLA 5


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

C.D.F. PEÑA 1 U.D. SAN LORENZO 0

U.D. TORESANA 0 SALAMANCA C.F. UDS 7

ZAMORA C.F.3 PUENTE CASTRO B 0


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1(Descanso en la competición)


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 1 BURGOS C.F. “B” 2


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

STELLAE F.S. 5 CAJA RURAL ATLE´TICO BTE F.S. 3


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S 3 C.D.INTERSALA ZAMORA 7


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

C.D.E. LEGANÉS 3 RIVER ZAMORA F.S. 1


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

ATLÉTICO BEMBIBRE 6 C.F.S.CIUDAD DE TORO 4


BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. ZAMORA 77 C.B.ALMANSA 79


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

C.D. ZAMARAT 68 AZUL MARINO VIAJES MALLORCA 60


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

CIRCULO GIJÓN BALONCESTO 84 C.D. ZAMARAT 62


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. CIUDAD REAL 29 B.M. ZAMORA 22

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