Valladolid activa un plan para sumar cientos de viviendas y frenar la escalada de precios

Ignacio Zarandona, Concejal de Urbanismo y Vivienda, habla sobre las nuevas viviendas que se están haciendo en Valladolid

El acceso a la vivienda se ha convertido en un reto para Valladolid, con un desequilibrio entre una demanda creciente y una oferta insuficiente. Para atajarlo, el Ayuntamiento de Valladolid está impulsando varias iniciativas para ampliar el parque residencial. Así lo ha explicado Ignacio Zarandona, concejal de Vivienda, en una entrevista en Mediodía COPE, donde ha detallado los planes para aumentar la disponibilidad de hogares en la ciudad.

✅ El @AyuntamientoVLL aprueba la modificación del PGOU en la antigua parcela de Grupo Sada para su transformación en uso residencial donde se podrían construir hasta 144 viviendas.



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Una de las actuaciones más inmediatas es la modificación del plan general de ordenación urbana en el ámbito de Santa Ana, que permitirá construir hasta 144 viviendas en antiguos suelos industriales. A esta medida se suma la creación de 18 nuevos hogares en el centro, concretamente estudios en la calle Esperanto y apartamentos en la Rondilla de Santa Teresa, para diversificar la oferta.

Una ciudad en expansión

Según el concejal, el consistorio trabaja para "resolver todos estos temas con la mayor agilidad". De hecho, el año pasado se otorgaron licencias para 1.500 viviendas nuevas. Zarandona ha señalado otros desarrollos casi inmediatos, como los terrenos de Cañada Real, y ha afirmado que también se está trabajando en zonas como Los Vivero, Santos Pilarica y las laderas de Parquesol.

En paralelo, la rehabilitación de inmuebles en el centro histórico está experimentando un notable auge. El concejal ha puesto como ejemplos el edificio Calderón, el solar de la calle Felipe Segundo o el inmueble protegido de Paseo Zorrilla con calle Magallanes. "Eso da un poco la imagen de cómo Valladolid está viva, está resurgiendo", ha asegurado Zarandona.

Agilidad y nuevas fórmulas residenciales

La reconversión de locales comerciales en viviendas es otra de las vías en crecimiento para paliar el problema. Este año ya se han concedido 57 licencias para este fin, una fórmula que, en palabras del concejal, "permite regenerar y devolver la vida a las calles", además de ofrecer soluciones habitacionales adaptadas a las nuevas necesidades sociales.

Permite regenerar y devolver la vida a las calles" Ignacio Zarandona Concejal de Urbanismo

La agilidad administrativa es, según Zarandona, un factor clave que atrae a los promotores. "Recibimos felicitaciones porque los plazos para obtener la licencia en suelos finalistas son realmente rápidos", ha afirmado. Esta celeridad, unida a la demanda existente, provoca que las empresas "vuelvan a comprar suelo en Valladolid".

Santa Teresa

El concejal también ha destacado que la ciudad está atrayendo a nuevos residentes de Madrid, que buscan una mejor calidad de vida y precios más asequibles. "Estamos atrayendo a gente madrileña que se da cuenta que la calidad de vida que puede obtener en nuestra ciudad y los precios que tiene a su alcance, pues son bastante más razonables", ha comentado.

Grandes proyectos de futuro

A largo plazo, Valladolid cuenta con dos grandes bolsas de suelo para su desarrollo. Por un lado, el sector de La Florida, en el entorno de la antigua fábrica de Uralita, con capacidad para albergar hasta 3.000 viviendas. Por otro, los terrenos de los antiguos talleres de Renfe, que darán "oxígeno y pulmón para los años sucesivos", según el concejal.