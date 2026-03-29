¿Cómo es la Semana Santa de Valladolid?: "Más que contarla, es vivirla"

Miguel Vegas, presidente de las cofradías en Valladolid, sobre la Semana Santa en la ciudad

Miguel Vegas, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid, ha desgranado en una entrevista en COPE las claves de esta celebración, declarada de Interés Turístico Internacional. Vegas subraya que el éxito del evento es un "trabajo coral" que involucra no solo a las cofradías, sino también a instituciones y a toda la ciudadanía.

✝️ "Permitidme que, al hablar de #paz...": la #petición del Arzobispo a las #cofradias de #Valladolid, donde hoy #ViernesdeDolores salen dos primeras #procesiones de #SemanaSanta a la calle



POR CIERTO ‼️ @MonsArguello lo tiene claro 👉 "NO ❌️ va a llover"



¡SANTA SEMANA SANTA! pic.twitter.com/lVbE5mM7UZ — Archidiócesis de Valladolid (@archiValladolid) March 27, 2026

La Semana Santa de Valladolid, más que contarla, es vivirla" Miguel Vegas Presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid

El presidente invita a todo el mundo, incluidos los propios vallisoletanos, a experimentar personalmente la Semana Santa, afirmando que "se vende sola". Destaca su carácter poliédrico, que atrae por el valor artístico de "lo mejor del barroco español", por la belleza de la ciudad o por los profundos "sentimientos religiosos" que movilizan a los cofrades. "La Semana Santa de Valladolid, más que contarla, es vivirla", insiste Vegas.

Un motor social y económico

El evento no solo tiene una dimensión cultural y religiosa, sino también una importante repercusión económica. Un informe de la Universidad de Valladolid cifra su impacto en más de 21 millones de euros en 2023, consolidándola como "el acontecimiento turístico más importante de la ciudad". Este dato, según Vegas, ha servido de "aldabonazo" para que las instituciones valoren aún más su trascendencia.

A nivel social, Vegas ofrece datos "muy esperanzadores". Tras décadas de descenso, en los últimos dos años se observa "un incremento en el número de cofrades", una tendencia que contrasta con el laicismo imperante. Considera que las cofradías son uno de los grupos asociativos más numerosos de la ciudad, probablemente solo por detrás del Real Valladolid.

A todo lo que nos mueve es Valladolid" Miguel Vegas Presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid

Colaboración y futuro

El presidente destaca la "magnífica interlocución" con instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León, además de empresas y asociaciones. Aunque las motivaciones de cada uno son distintas, desde la religiosa de un cofrade hasta la institucional de un político, Vegas asegura que hay un objetivo común: "A todo lo que nos mueve es Valladolid y que esté posicionada en el lugar que nosotros creemos que esté".

De cara a los próximos días, las perspectivas son optimistas, con las tribunas de la Plaza Mayor ya llenas y una exitosa campaña de promoción en Madrid. Aunque cauto, Vegas confía en las predicciones meteorológicas a corto plazo y espera que el buen tiempo permita vivir "las mejores cifras de turismo en la ciudad".