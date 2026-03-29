David Rocha lanza un aviso a los rivales del Extremadura: "Si el 'Francisco de la Hera' está así, no vamos a perder ningún partido"

El Extremadura ha conseguido una victoria de infarto tras ganar 1-0 a la Deportiva Minera en un final de película en el Francisco de la Hera. Un gol de penalti de Diego Díaz en el minuto 90 y una parada decisiva de Robador, también desde los once metros, en el 94, han dejado los tres puntos en casa y han aupado al equipo a la tercera posición de la Segunda RFEF.

Rocha: "Hemos sido muy superiores"

El técnico David Rocha ha atribuido gran parte del mérito a la grada. "Si el Francisco de la Hera está así, como está hoy, no vamos a perder ningún partido", ha sentenciado. También ha querido "dar las gracias a la gente que ha venido", porque "han jugado el partido con nosotros". A pesar del resultado ajustado, considera que el equipo fue mejor: "En líneas generales, hemos sido muy superiores al rival".

Con esta victoria, el equipo se sitúa a solo dos puntos del líder, una posición que alimenta el optimismo del vestuario. "Somos ambiciosos y nosotros queremos pelear por el premio gordo", ha reconocido Rocha. El entrenador cree que la competición se decidirá "para el equipo que más lo desee", y en ese aspecto, ha añadido: "Creo que ahí nosotros no tenemos rival".

"Somos ambiciosos y nosotros queremos pelear por el premio gordo" David Rocha Técnico del CD Extremadura

Un final de "auténtica locura"

Diego Díaz, autor del gol del triunfo, ha reconocido que el penalti decisivo llegó en "un minuto jodido", pero que lo lanzó "con confianza". El delantero ha comparado la atmósfera del estadio con las grandes noches europeas: "Aquí, en el Francisco de la Hera, pasa algo diferente, como al Madrid en la Champions". El desenlace, con el penalti parado por Robador, ha sido "una auténtica locura".

Finalmente, Díaz ha destacado la solidez defensiva como una de las claves del éxito del equipo en los últimos partidos. "Sabemos que, si quedamos portería a cero, vamos a tener un 70 u 80 por ciento de ganar el partido, porque alguna vamos a tener", ha explicado el jugador, subrayando la confianza del equipo en su capacidad para generar ocasiones.