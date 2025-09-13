Se queda con 22.500 euros que unos padres enviaban de forma periódica a su hijo en Valladolid
El detenido solicitó además un crédito a nombre del joven al que acogía
Laura Ríos
Valladolid - Publicado el
1 min lectura
Se quedó con 22.500 euros que unos padres enviaban de forma periódica a su hijo en concepto de manutención. La investigación se inició a finales del pasado mes de marzo, tras la denuncia interpuesta por los padres de la víctima, mayor de edad, en el Puesto Principal de Almansa (Albacete). En la denuncia, informaban que estaban realizando envíos periódicos de dinero en concepto a la persona que había acogido en su domicilio a su hijo, en la localidad de Zaratán que se encontraba en situación de vulnerabilidad.
Ante la denuncia, se puso en marcha la denominada Operación ALMANSA, en la que los agentes llevaron a cabo diversa investigaciones. En ellas, pudieron constatar que los fondos enviados no fueron destinados al joven que permanecía en situación de acogida.
Por otra parte, se pudo constatar que el ahora detenido había solicitado un crédito a nombre del joven acogido. Del mismo modo, se verificó el lanzamiento de la vivienda por impago del alquiler.
La Guardia Civil de Valladolid pudo localizar y detener al presunto autor de un delito de apropiación indebida.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE VALLADOLID
COPE MÁS VALLADOLID
"La semana en clave internacional es para echarse a temblar porque las consecuencias pueden ser absolutamente imprevisibles"
Ángel Expósito
Lo último
13 SEP 2025 | Poligramas
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h