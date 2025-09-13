Se queda con 22.500 euros que unos padres enviaban de forma periódica a su hijo en Valladolid

La investigación de la Guardia Civil por presunta apropiación indebida de un hombre por la acogida de un joven vulnerable

Se quedó con 22.500 euros que unos padres enviaban de forma periódica a su hijo en concepto de manutención. La investigación se inició a finales del pasado mes de marzo, tras la denuncia interpuesta por los padres de la víctima, mayor de edad, en el Puesto Principal de Almansa (Albacete). En la denuncia, informaban que estaban realizando envíos periódicos de dinero en concepto a la persona que había acogido en su domicilio a su hijo, en la localidad de Zaratán que se encontraba en situación de vulnerabilidad.

Ante la denuncia, se puso en marcha la denominada Operación ALMANSA, en la que los agentes llevaron a cabo diversa investigaciones. En ellas, pudieron constatar que los fondos enviados no fueron destinados al joven que permanecía en situación de acogida.

Por otra parte, se pudo constatar que el ahora detenido había solicitado un crédito a nombre del joven acogido. Del mismo modo, se verificó el lanzamiento de la vivienda por impago del alquiler.

La Guardia Civil de Valladolid pudo localizar y detener al presunto autor de un delito de apropiación indebida.